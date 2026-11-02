Vârful ofertelor de Black Friday este așteptat pe 6 noiembrie. De la alimente și produse de uz casnic până la servicii medicale, bilete de avion și lingouri de aur, găsiți de toate. Inclusiv supermarketurile intră în această campanie.

Oferta de Black Friday, extrem de diversificată

Anul acesta, de Black Friday, oferta este mai diversificată ca niciodată. Pe lângă electrocasnice, telefoane și haine, românii vor putea cumpăra la reducere inclusiv alimente. O mare platformă de comerț online a pregătit peste 117 tone de carne de porc și de mezeluri, dar și peste 12.000 de vouchere pentru pizza. În plus, vor fi disponibile 100.000 de vouchere de cumpărături la mai multe lanțuri de supermarketuri, cu reduceri de până la 98%.

Răzvan Acsente, director de marketing al unei platforme online: Avem peste 5 milioane de produse, discounturi la pachetele de consult veterinar. România este una dintre țările cu cele mai multe animale de companie, peste 9 milioane. În plus, avem discounturi la mașini, care pot ajunge până la 30.000 de euro, la apartamente. Avem discounturi la biletele de teatru, la echipamentele oficiale ale echipelor de fotbal din România, la festivaluri. Și la fel în premieră, în această ediție vor fi vouchere la supermarketuri.

Promoții inedite de Black Friday

Pe lista ofertelor găsim și zeci de kilograme de aur și argint, zboruri private sau experiențe de tip Mystery Box. Clienții pot cumpăra și abonamente la platforma de streaming VOYO, reduse cu peste 50%.

Și marile lanțuri de supermarketuri pregătesc propriile campanii cu oferte la alimente și produse pentru gospodărie.

Loredana Samoilă, manager de comunicare al unui supermarket: Reduceri de până la 65%, la peste 300 de produse. Gama include electrocasnice, produse multimedia, ustensile de bucătărie și multe altele. Clienții pot cumpăra produse la doar un ban, atât alimentare, cât și nonalimentare. Se accesează aplicația, se transformă punctele în bani și ulterior pot cumpăra aceste produse.

Corespondent ȘtirileProTV: Potrivit unui studiu realizat de Kantar, mai mult de 90% dintre români sunt familiari cu Black Friday, 56% intenționează să facă achiziții în perioadele cu reduceri. Bugetul mediu pe care cumpărătorii plănuiesc să îl cheltuiască este de aproape 3.600 de lei, cu 300 de lei mai mult decât anul trecut.