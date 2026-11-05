Aeronava care opera cursa WMT3064 Milano – București a aterizat în siguranță la ora 11:08, potrivit purtătorului de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București.

În urma amenințării, la nivelul aeroportului au fost activate procedurile specifice unor astfel de situații, în colaborare cu instituțiile statului. Potrivit Serviciului Român de Informații, a fost instituită o celulă de criză.

Cei 182 de pasageri și cei șapte membri ai echipajului au fost debarcați și conduși în terminal.

Reprezentanții aeroportului au precizat că traficul aerian se desfășoară în siguranță, conform programului de zbor.

Mai multe alerte cu bombă au fost semnalate în Europa în ultimele zile

Incidentul de la București are loc în contextul mai multor alerte cu bombă care au vizat, în ultimele zile, curse aeriene din Europa.

Joi, un avion Airbus A320 care se îndrepta spre Roma a fost nevoit să aterizeze la baza aeriană militară Evreux din Franța, după o amenințare cu bombă. Ministrul francez al Apărării, Sébastien Lecornu, a anunțat incidentul, potrivit Reuters și AFP.

Tot joi, trei curse aeriene din sau către Italia și-au modificat traseele în urma unor alerte privind prezența unor dispozitive explozive la bord, transmite agenția ANSA. Printre acestea s-a numărat și un avion Wizz Air care zbura de la Helsinki spre aeroportul Fiumicino din Roma. Aeronava a fost escortată de avioane de vânătoare italiene, după o alertă anonimă.

Alertele vin după ce, marţi, zece zboruri comerciale din Europa fuseseră deja vizate de alerte cu bombă, fără ca, în urma inspecţiilor, să fi fost descoperit vreun dispozitiv suspect.

De altfel, luni, un avion Wizz Air care zbura de la Luton, din Marea Britanie, spre Sofia a fost nevoit să aterizeze de urgență la Budapesta, sub escorta a două avioane de vânătoare ungare, după o amenințare cu bombă.

În niciunul dintre incidentele de marți nu a fost găsit vreun dispozitiv exploziv.