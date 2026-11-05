Aeronava a aterizat în siguranţă la ora 11:08, iar cei 182 de pasageri şi cei 7 membri ai echipajului au fost debarcaţi şi introduşi în terminal. Specialiştii SRI au verificat aeronava şi au stabilit că ameninţarea nu se confirmă.

„Ameninţarea nu se confirmă”, au transmis reprezentanţii SRI.

Aceştia nu au găsit la bord niciun element pirotehnic.

Reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti au transmis că traficul aerian se desfăşoară în siguranţă, fără probleme, conform planului de zbor.

Amenințări cu bombă și pe alte aeroporturi din Europa

Incidente similare au avut loc joi și pe mai multe aeroporturi din Europa.

Patru avioane au aterizat joi pe Aeroportul Václav Havel din Praga, după ce au fost primite amenințări potrivit cărora la bordul acestora s-ar afla dispozitive explozive.

Amenințările sunt cel mai probabil false, însă autoritățile tratează situația cu maximă seriozitate, potrivit poliției, relatează tn.nova.cz.

În urma verificărilor aeronavelor, nu a fost descoperit niciun pericol.

Poliția desfășoară o amplă operațiune pe Aeroportul Václav Havel din Praga, după ce a primit o amenințare potrivit căreia la bordul a patru avioane care urmau să aterizeze în capitala Cehiei s-ar afla dispozitive explozive.

„După ce am primit o amenințare privind amplasarea unor dispozitive explozive la bordul a patru avioane care se îndreptau spre Praga, ne pregătim, împreună cu colegii de la Aeroportul din Praga, pentru aterizarea acestora”, a anunțat poliția pe rețeaua de socializare X.

La fața locului au fost trimise imediat echipaje de poliție, inclusiv un conductor canin însoțit de un câine special antrenat pentru detectarea bombelor.

„Evaluăm credibilitatea amenințărilor ca fiind scăzută, însă nu subestimăm pericolul, motiv pentru care au fost activate toate măsurile de securitate necesare”, au precizat reprezentanții poliției.

„După aterizare, toate aeronavele vor fi supuse unor verificări pirotehnice”, a transmis poliția.

Poliția a verificat deja avioanele, iar rezultatele au fost negative, potrivit informațiilor publicate de TV Nova. Două dintre aeronave veneau din Marea Britanie, una din Grecia și una din Irlanda. Situații similare ar fi fost raportate joi și pe alte aeroporturi europene.

Poliția și conducerea aeroportului încearcă să limiteze pe cât posibil impactul operațiunii de securitate asupra activității obișnuite a aeroportului și asupra pasagerilor.

Amenințarea ar fi fost transmisă prin e-mail, potrivit informațiilor disponibile.

Un alt incident a avut loc joi dimineață. De această dată, un avion Airbus A320 care efectua cursa Dublin – Roma a aterizat, în urma unei amenințări cu bombă, la o bază aeriană din Franța.

De asemenea, un avion al companiei Wizz Air, care zbura de la Milano, Italia, către Varșovia, Polonia, a fost nevoit să aterizeze de urgență. Potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor FlightAware, aeronava a aterizat în cele din urmă la Viena, după ce și-a schimbat direcția de zbor deasupra Cehiei.

Incidente similare au avut loc pe mai multe aeroporturi din Europa. Potrivit publicației Polsat News, un avion Wizz Air care zbura de la Milano la Varșovia a fost redirecționat către Viena din cauza unei amenințări cu bombă.

Alte zboruri, redirecționate în urma amenințărilor cu bombă

La Bruxelles a aterizat un avion al companiei aeriene poloneze LOT, în urma primirii unui mesaj suspect, iar o aeronavă a companiei Irish Airlines, care efectua cursa Dublin – Roma, a fost redirecționată către Franța.

Alte trei zboruri au fost nevoite să aterizeze de urgență la Sofia, în Bulgaria, din cauza unor amenințări cu bombă.

Cu două zile înainte, alte două avioane, care veneau de la Lisabona și Dublin, aterizaseră de urgență la Roma.

În urma verificărilor amănunțite, toate amenințările s-au dovedit a fi false.