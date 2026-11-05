Reporter: „La intervențiile chirurgicale de la nivelul maxilarelor, aveți ghiduri chirurgicale ca toate inciziile să fie corecte, dar până atunci măsurătorile sunt digitale și coordonate. Cum mai exact?”

Dr. Dragoș Popescu: „Pacientul e scanat complet la nivelul capului. Îi facem o poză și poza e transformată în video să vedem cum vorbiți, cum mușcați, cum mestecați, cum vă mișcați capul. Inteligența artificială preia informațiile și vă analizează trăsăturile feței și aceste informații, în timp real, sunt transmise laboratorului digital, care face coroanele dentare tot digital. Tot inteligența artificială face rapoartele corecte de la nivelul feței. Aceasta înainte să planificăm un implant, de exemplu. Calculăm în timp real și mușcătura și apoi facem un nou video. Înainte de lucrare, putem să ajustăm ce vă doriți, dacă e posibil biologic. Exact cum arhitecții fac un soft și proiectează o bucătărie. Vă mișcați prin bucătărie, vă faceți un ceai și știți exact cum vă mișcați în acel spațiu.”

Reporter: „Ce înseamnă adiție de os?”

Dr. Dragoș Popescu: „Cu un praf mineral sau autolog facem o matrice pe care organismul va produce os. Și, în locurile slabe din maxilare, unde nu avem os, facem această bază.”

Reporter: „Dar adiția de gingie?”

Dr. Dragoș Popescu: „Infrastructura, adică gingia, se face prima. Dacă nu avem o cantitate corectă de gingie, vom face transplant gingival, adică luăm țesut keratinizat, tare, din bolta palatină, din cerul gurii. Și punem acest țesut în zonele în care lipsește gingia. Și organismul va ști să producă celule keratinizate, prin care repară gingia.”