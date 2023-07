Alex Petricean, chef și owner la restaurantele de fine dining Noua și Noua BAR: ”La noi poți să vii și în șlapi”

Alex și-a transformat pasiunea într-un business care a reușit să cucerească tot ceea ce înseamnă partea de restaurante de ”fine dining” din România.

Marta Ușurelu: Cum este să ai un restaurant? Și cum este să ai un restaurant fine dining?

Alex Petricean: ”Adică care e diferența între avea un restaurant casual și un restaurant... ”

Marta Ușurelu: Adică nu e diferență? Tu așa zici?

Alex Petricean: ”Nu știu dacă e diferență neapărat. Pentru că m-ai întrebat care e preferatul meu, mai devreme, nu sunt două lucruri total diferite și încerc să le fac pe cât se poate de bine pe amândouă. Ce cred că fac eu diferit față de alții? Sunt foarte ascultător, să spun așa, cu ghilimele de rigoare. Ascult ce vor oamenii mai mult și cred că unul dintre lucrurile importante este că am reușit să realizez un dialog cu consumatorul de restaurant din România, dându-le ce vor ei, dar cum vreau eu.”

Marta Ușurelu: Ca să dăm un exemplu, că mi se pare important, la tine la restaurant, la Noua Bar, ai mici, da? Ce fel de mici ai tu? Deci tu ai auzit că oamenii vor mici, ce fel de mici le-ai dat?

Alex Petricean: ”Avem mici care sunt într-o crustă de cartofi prăjiți și îi servim cu muștar de casă, bineînțeles. Dar na, poveștile astea vin cumva și din copilăria mea, că acolo mi-am luat multe din idei și inspirații. Bunicul meu făcea mici la bloc și tot timpul îmi dădea cu cartofi prăjiți și nu știu, cumva, micii cu cartofi prăjiți pentru mine au însemnat ospățul suprem în copilărie, pentru că erau foarte rare momentele în care bunicul le făcea și mi-a fost destul de greu și cred că a durat destul de mult până am găsit modalitatea asta de a-i îmbrăca în aceeași farfurie”.

Marta Ușurelu: Am fost de-a lungul timpului la tine în restaurant și m-am bucurat anul acesta când am văzut că ai băgat burgeri, mici, chestii care de fapt nu sunt, să spunem neapărat de fine dining, dar pe care ai reușit, le aduci foarte frumos. Și vă invit - dacă vreți și sunteți curioși și vă facem poftă - să mergeți să le gustați, să le testați. Spuneam că nu este ușor să ai un restaurant fine lining pentru că fine dining înseamnă un restaurant de nișă, un restaurant pe care nu toată lumea îl înțelege. Românii își doresc o farfurie plină. Nu toată lumea se bucură când dă niște bani și primește ceva frumos aranjat în farfurie și mic. Și atunci voiam să te întreb, din punctul ăsta de vedere, e sustenabil, e greu, e ușor să ai un restaurant fine dining?

Alex Petricean: ”Eu zic că e sustenabil. Bine, noi acum deja am trecut pragul celor 4 ani de zile, cred că ăștia au fost și cei mai grei. Am avut și cei 2 ani de pandemie, care cu adevărat au fost o provocare. Și când zic că a fost o provocare, cred că cea mai mare realizare a mea de până acuma este că am supraviețuit pandemiei. Eu, sincer, cred că este sustenabil să ai un restaurant de fine dining. Atâta timp cât îți pui foarte bine limitele, îți impui foarte bine limitele. E clar că este un proces de educație pe care îl ai într-o perioadă continuă cu consumatorul, e clar că trebuie să-l sensibilizezi într-o anumită manieră, adică să-l faci cumva să se simtă confortabil în locul tău, pentru că cu ce nu sunt eu de acord, nu sunt de acord cu restaurantul de fine dining care-ți impune un anumit, nu știu, o anumită traiectorie, cumva. De asta mi se pare că la noi poți să vii și în șlapi și în pantaloni scurti și să ai parte de un meniu de degustare de 17 preparate fără să te copleșească postura sau nu știu, inovația sau regulile stricte pe care le ai abia la masă.”

