China bate recordul mondial la aviație. Cel mai lung zbor direct - 20.000 km peste trei continente

04-12-2025 | 12:27
Avion China
China Eastern Airlines a inaugurat, joi, cel mai lung zbor direct din lume, pe ruta Shanghai – Buenos Aires.

Distanța este de aproximativ 19.631 km și o durată estimată de 25,5 ore la dus, respectiv până la 29 de ore la întoarcere din cauza vânturilor opuse.

Zborul MU745 a decolat de la Aeroportul Shanghai Pudong la 2:19 a.m., cu 282 de pasageri la bord, scrie presa chineză.

Stâncă de 250 de tone aruncată în aer pe Valea Mureșului. Explozia cu dinamită, pregătită timp de o săptămână

"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
