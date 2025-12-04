China bate recordul mondial la aviație. Cel mai lung zbor direct - 20.000 km peste trei continente

China Eastern Airlines a inaugurat, joi, cel mai lung zbor direct din lume, pe ruta Shanghai – Buenos Aires.

Distanța este de aproximativ 19.631 km și o durată estimată de 25,5 ore la dus, respectiv până la 29 de ore la întoarcere din cauza vânturilor opuse.

Zborul MU745 a decolat de la Aeroportul Shanghai Pudong la 2:19 a.m., cu 282 de pasageri la bord, scrie presa chineză.

