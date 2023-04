Interviu cu Mihai Gongu, director de creație. A inventat metoda ”Ana are mere” pentru creație: ”Generezi un univers de idei”

Cât de mult contează creativitatea în business, cât de multă magie și cât de mulți bani aduce un spot bun, o campanie bună, o imagine bună unui brand și unui business? Despre toate acestea ne vorbește Mihai Gongu.

El a reușit să facă niște campanii de succes care au trecut granițele României. De altfel, Mihai Gongu a lucrat nu doar în România, ci și în Europa, în special. Mulți ani a stat în Germania, apoi în China și a reușit să vadă ce înseamnă în momentul de față creativitatea.

Marta Ușurelu: Care este plusul pe care îl aduce creativitatea unui brand, unui business?

Mihai Gongu: ”Este esențială. Sunt pentru orice, pentru orice brand pe care îl avem în minte. Există cel puțin un brand concurent, uneori mai multe brand-uri concurente. Și dacă intrăm apoi în ce oferă acele brand-uri, ce servicii, ce produse, uneori ingredientele sunt similare. Și atunci, diferențierea este în creativitate și este un skill pe care ar trebui să nu uităm că îl avem fiecare dintre noi. Toți cei care avem copii suntem surprinși cât de creativi sunt copiii. Și din păcate, școala, poate și mediul în care ... anturajul, mă rog, îi fac pe copii să uite să mai fie creativi. Și cei care au mai rămas cu un pic de creativitate lucrăm în industrie creativ, cum lucrezi tu, cum lucrez eu și alții. Dar cred că este un un skill pe care îl avem nativ toți și ar trebui să nu uite să-l mențină, să-l creștem.”

Marta Ușurelu: Mihai, cum este să fii creativ? Tu te plimbi așa prin casă sau prin birou și-ți vin idei pur și simplu? Sau creativitatea este de fapt ceva care să învață, este un sport care înseamnă 99% transpirație și 1% inspirație.

Mihai Gongu: ”Și și. De exemplu, cred foarte mult în puterea subconștientului de a genera o soluție creativă. Deci am proiecte și le cer asta și colegilor mei din creație. Pur și simplu să pună la copt o idee. Deci vorbești cu tine, citești un brief, îți dai o temă și spui ar trebui să rezolvi chestia asta și uiți de el, te apuci de altceva și peste nici câteva ore, peste 1 zi, peste 2 zile, dacă faci acest lucru repetat și ai acest exercițiu, te va lovi soluția, te va lovi soluția. Pur și simplu îți vine soluția. Subconștientul lucrează și îți vine soluția. Pe toți vă rog chiar să încercați lucrul ăsta, fără să fiți neapărat oameni de creație. Pur și simplu dați-vă o temă de gândire conștient, să-i dai creierului tema. Aș vrea să-mi rezolvi asta, te rog. Ingredientele sunt astea. Tema este asta și apoi o să vezi cum te va lovi o soluție. Vei vedea mergând pe stradă, vei vedea pur și simplu soluția undeva într-o vitrină sau undeva la cineva. Soluția respectivă. Asta este o cale.

Cealaltă cale, da, sunt tehnici. Sunt tot felul de tehnici. Există companii care vând asta. Nu-ți dau acuma nume. Există companii care vând, cum să abordezi o problemă, tot felul de tehnici. Dar cred că poți transforma orice într-o rețetă. Adică, de exemplu, eu am o rețetă pe care am inventat-o, n-am luat brevet pe ea, pur și simplu o explic. Se cheamă Ana are mere. Este este rețeta pe care a luat-o de la abecedar, da, este prima propoziție pe care o citim la abecedar, dar nu știu dacă mai este acuma valabil. Și, ce faci, cum generezi un univers de idei Ana are mere. Pur și simplu iei propoziția și subliniezi pe rând câte un cuvânt. Subliniezi Ana și pui întrebări despre acel lucru. De ce Ana? De ce nu Ioana? De ce o femeie? De ce o româncă?

De ce o femeie care începe cu A. Și pun întrebările astea, obții răspunsuri care pot fi sâmburi de idei. La fel. Cum adică are mere? De ce nu poate nu are mere? Cum ar fi să ... de ce mere? Și în felul ăsta vei obține foarte multe idei doar de la o singură propoziție.”

