Interviu cu Cristina Bâtlan, fondatorul Musette: ”Alegerea pantofului este ca o morfină pentru mintea noastră”, a femeilor

Cristina Bâtlan este un antreprenor român care știe să construiască și care, de fiecare dată, reinventează tot ceea ce face, reușind să transpună în realitate visele nu doar ale ei, ci și a celor din jurul ei, ale oamenilor care visează și îndrăznesc să facă antreprenoriat în România.

Cristina are în target aproape 30 de magazine, în acest an, atât în țară, cât și în străinătate.

Iar începuturile afacerii Musette România nu au fost deloc ușoare.

Pro TV

Marta Ușurelu: Ce trebuie să aibă un pantof ca să fie frumos, să fie bun, să merite și să atragă toate ? Pentru că trebuie să începem cu Musette.

Cristina Bâtlan: ”Pantofii sunt ceva ce femeile iubesc enorm. Am făcut un studiu la un moment dat, bineînțeles, pentru un Tiktok, și am realizat că neocortexul funcționează în sensul acesta. Ne intrigă, ne face să avem această opțiune, de a iubi pantofii, să alegem pantofi. Alegerea pantofului este ca o morfină, adică este un drog plăcut pentru mintea noastră, e o plăcere enormă. Asta am aflat după Musette. Tot conceptul a pornit de la pasiunea mea pentru pantofi.

Ori de câte ori mergeam să importăm țesături în Italia, mă întorceam cu o valiză de pantofi. O valiză azi, o valiză mâine. După care am început să studiem piața și am realizat că diferența între produsele care se găseau în România și ceea ce putea fi realizat sau ce era realizat în Italia era enorm, enorm. Stilistic vorbind, diferențele erau maxime. Calitativ nu mai spun. Și atunci am zis da, este o nișă, este un gol în piață pentru produse de calitate înaltă. Am deschis fabrica, am angajat designeri, am angajat desenator, modelier, tehnicieni ș.a.m.d., de la noi, și țin minte că primul băiat care a desenat pentru noi desena super, dumnezeiește. Deci, toate desenele le ți le doreai picturi acasă. Desenam, realizam tipar și ieșea complet altă poveste.

Și eu spuneam da, uite proporția, cum e proporția în desen, uite ce finețe, cât de de fin, longilin, spun eu, produsul. Și hai să ne uităm la produs. Se vede că e românesc, adică nu avea rafinament, nu avea acel element distinctiv care făcea ca produsul să se vadă din avion, că e unul de calitate.”

Pro TV

Marta Ușurelu: Și asta se vede din producție?

Cristina Bâtlan: ”Asta se vede în piciorul unei femei. Se vede pantoful de calitate sau pantoful improvizat. În pantoful improvizat este ceva realizat de cineva care nu stăpânește foarte bine tehnica, nu are calapoade foarte bine studiate, nu are componente de cea mai înaltă calitate, pentru că pantoful este un produs extrem de complex, cu peste 80 de componente care funcționează în sinergie. Adică, un branț de foarte bună calitate îți permite să ai un toc super sofisticat, foarte subțire.

Un toc foarte subțire poți să-l ai doar dacă materialul din care este turnat este cel mai bun oțel. Adică un oțel aproape chirurgical. Atât de înaltă e performanța la piesele componente ale unui produs bun. Nu mai vorbim de partea de inovație, care pentru noi înseamnă mix de tehnologie din alte industrii. Să venim cu tehnologie din alte industrii, să facem tot felul de lucruri pe care le aducem în industria noastră și pe care le învățăm de la partenerii noștri, fără să le fi experimentat înainte. Pur și simplu le preluăm și le adăugăm în rețeta noastră. Și ei iau de la noi”.

Marta Ușurelu: Și ce ați făcut atunci?

Pro TV

Cristina Bâtlan: ”Atunci? Am zis nu e bine. Am insistat, am demontat, am refăcut și am reparat până când desenul era realitate. Arăta ca și desenul.”

Marta Ușurelu: Cât a durat?

Cristina Bâtlan: ”A durat peste un an și jumătate. În timpul acesta am schimbat utilajele, am schimbat oamenii, am schimbat tehnicienii, am pierdut prima investiție pe care o făcuserăm în prima fabrică de pantofi. Am adus un nou tehnician, un italian care a spus că, nu știu dacă o să mă credeți, dar tot ceea ce aveți aici trebuie schimbat. Nu puteți face calitatea asta pe care o doriți cu echipamentele pe care le aveți. Ce aveți voi e bun de adidași. Și noi voiam tocuri cui și vârfuri ascuțite.”

Urmăriți integral interviul cu Cristina Bâtlan în înregistrarea VIDEO a emisiunii ”Biz Power”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 18-04-2023 10:26