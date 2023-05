Interviu cu Sabrina Marinescu, antreprenorul care a lansat cu succes, în ”țara micilor”, restaurante pe bază de avocado

Sabrina Marinescu este fondatoarea restaurantelor Avocadoo, deocamdată în număr de 3, două dintre acestea fiind lansate în plină pandemie de Covid-19.

Restaurantele Avocadoo au în centrul lor acest ingredient, avocado.

Marta Ușurelu: Cum a fost ideea, de unde ți-a venit?

Sabrina Marinescu: ”Trebuie să mărturisesc că eu mi-am dorit să fac conceptul acesta de restaurant cu mâncare sănătoasă, îl am de foarte mult timp în am, de peste 10 ani, cred. Și cumva mereu am căutat o modalitate de a-l îmbrăca, de a găsi o idee de marketing, ca să spun, care să-l facă mai prietenos pentru piața din România. Noi am acceptat mai încet mâncarea sănătoasă, stilul acesta de viață sănătos. Noi, românii. Mi-am dat seama că acesta ingredient, acest fruct minune, practic, a devenit cumva emblema stilului de viață sănătos. Avocado, toată lumea că se gândește la o viață sănătoasă, automat spune asta.

Ca atare, ne-am gândit că este o asociere foarte bună. Am adăugat în fiecare rețetă pe care cumva o aveam deja schițată în cap de foarte mult timp, acest ingredient, și a ajuns ca într-unele din felurile de mâncare să fie un ingredient principal, să fie actorul principal, iar în altele să fie poate strict decorativ, poate doar un touch, un accent pe alocuri. Dar da, a contat foarte tare această asociere cu acest ingredient. Din motive de marketing, oamenii au fost foarte încântați, au primit poate lucrurile mult mai repede. Sunt adolescenți încântați. E frumos, e colorat, e pe TikTok, pe Instagram, absolut peste tot, și cumva a fost îmbrățișat mult mai repede”.

Marta Ușurelu: Când mi-ai făcut planul de afaceri și mi-ai spus uite, o să lansăm un restaurant care o să vorbească despre mâncare și o să facă mâncare sănătoasă și o să aibă acest avocado în centrul lui, ce părere ai primit de la familie și la prieteni?

Sabrina Marinescu: ”Da, e o întrebare bună, o să povestesc doar despre momentul în care am semnat primul contract de chirie pentru locația Avocadoo și discuțiile de atunci, în momentul în care le-am prezentat, ne-am prezentat brand-ul, au fost dificile. Au fost ok, noi vrem să încercăm ceva nou, suntem alături de tine, sună interesant, sperăm să reziști mai mult de trei luni. Și știu că m-a marcat acest lucru. M-a șocat cumva, mai ales că eu când cred în lucruri și cred în lucrurile pe care le fac, am un fel de credință, așa oarbă, nici nu mai mă gândesc și nu mă mai întreb ce părere ar avea oare alți oameni. Pentru mine devine un fapt, așa, un fact, în ceva ce cred atât de tare încât mi se pare că o se întâmple indiscutabil.”

Marta Ușurelu: Știi, că e foarte important mindset-ul ăsta. Cu cât crezi mai mult în ideea ta, cu atât ea se întâmplă.

Sabrina Marinescu: ”Da, sigur, însă cred că contează foarte mult și să vină dintr-un loc sănătos și chiar să creezi în lucruri cu toată ființa, nu din blocuri de, poate, de orgoliu, de aș vrea să fiu, să fiu văzut, să fiu, să mă vadă în lumea antreprenor. Adică în momentul în care chiar îți dorești să livrezi, în cazul meu, mâncare sănătoasă pentru cât mai mulți oameni și să schimbi această mentalitate, mâncarea sănătoasă poate să fie gustoasă, trebuie să fie gustoasă, dacă nu e făcută greșit. Având lucru lucrul acesta ca punct de pornire și lucru care eu cred foarte puternic, cred că asta m-a ajutat mai mult să se întâmple cu adevărat.”

