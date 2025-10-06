Dacia a prezentat o nouă mașină cu care ar putea da lovitura. Cum arată „Hipster”. GALERIE FOTO

Dacia a prezentat un prototip revoluționar de mini-mașină electrică, numit „Hipster”, care ar putea costa sub 15.000 de euro, oferind o alternativă atractivă la vehiculele electrice chinezești low-cost.

Prototipul, cu o lungime de doar 3 metri și o greutate sub 800 kg, este cel mai compact model de pe piața europeană, depășind chiar și modelul T03 de la Leapmotor cu 62 cm, arată Agerpres.

Hipster este conceput ca o soluție de mobilitate urbană accesibilă, cu o viteză maximă de aproximativ 90 km/h și o autonomie estimată la 150 km, suficientă pentru majoritatea deplasărilor zilnice, având în vedere că o mașină medie parcurge în jur de 40 km pe zi.

Pentru a menține prețurile scăzute, Dacia a simplificat designul și echipările: scaune din pânză, ferestre manuale, fără sisteme electronice sofisticate, iar ușile se deschid cu curele în loc de mânere tradiționale. Mașina ar putea fi disponibilă într-o singură culoare, gri-albastru.

Această inițiativă face parte din eforturile Renault și Stellantis de a promova în UE o nouă categorie de mașini mici, inspirată de modelele japoneze Kei Cars, cu cerințe mai puțin restrictive, în special în materie de siguranță activă, pentru a reduce costurile de producție.

David Durand, directorul de design al Dacia, a subliniat că noile reglementări vor impune ca vehiculul să fie produs în Europa și că este necesară dezvoltarea unui nou model industrial pentru acest tip de vehicule.

Această mișcare vine pe fondul creșterii constante a prețurilor medii ale mașinilor noi în Europa, iar Dacia speră să răspundă cererii pentru vehicule eficiente și accesibile, potrivite pentru mobilitatea zilnică.

Sursa: Agerpres

