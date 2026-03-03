Faza de totalitate, când Luna devine roşie, este vizibilă din America de Nord şi de Sud, Asia de Est, Australia şi Noua Zeelandă.

Fenomenul ceresc nu se vede de pe teritoriul României, deoarece are loc în timpul zilei pentru zona noastră, când Luna se află sub orizont. Durează aproximativ 5 ore şi jumătate în total, faza de totalitate (când Luna devine roşiatică) fiind de aproximativ 58 de minute.

Eclipsa totală de Lună va putea fi urmărită în direct online la adresele timeanddate.com, virtualtelescope.eu, space.com şi svs.gsfc.nasa.gov. Transmisiunile încep în jurul orei 08:30 UTC, care corespunde orei 10:30 în România.

De ce Luna devine roșie

Luna devine roşie deoarece ea "alunecă" în umbra Pământului, care blochează razele solare, şi îşi pierde treptat strălucirea albă. Singurele raze solare care ajung la Lună sunt "reflectate şi dispersate prin atmosfera terestră", a explicat Ryan Milligan, astrofizician la Universitatea din Belfast. Lungimile de undă albastre ale luminii sunt mai scurte decât cele roşii şi, prin urmare, sunt mai uşor de dispersat atunci când traversează atmosfera terestră. "Acesta este motivul pentru care Luna are o nuanţă roşie, culoarea sângelui", a precizat Ryan Milligan.

Mecanismul eclipselor de Lună se explică prin faptul ca Pământul, fiind un corp opac luminat de Soare, proiectează în urma sa un con de umbră, precum şi unul de penumbră. Luna, la rândul sau, neavând lumina proprie, de fiecare dată când pătrunde în umbra Pământului, nu mai este luminată. După modul cum Luna intersectează, parţial sau total, fie conul de umbră, fie doar cel de penumbră, va avea loc o eclipsă de Lună, parţială sau totală, prin umbră sau prin penumbră, precizează astro-urseanu.ro.

Eclipse de Lună au loc de cel puţin două ori pe an şi se produc întotdeauna la faza de Lună Plină, atunci când Soarele este în opoziţie cu Luna.

Următoarele eclipse vizibile din România

Din România, următoarea eclipsă parţială de Lună se va vedea la 28 august 2026, potrivit astro-urseanu.ro. Următoarea eclipsă totală de Lună, de asemenea vizibilă din România, va avea loc la 31 decembrie 2028.

Precedenta eclipsă totală de Lună ce a putut fi observată de pe întreg teritoriul ţării noastre s-a produs la 7 septembrie 2025, cu o durată a totalităţii de 1 oră şi 22 de minute.

De-a lungul secolului XXI, vor avea loc, în total, 228 de eclipse de Lună, dintre care 86 prin penumbră, 57 parţiale şi 85 totale. Anii cu cele mai multe eclipse de Lună din secolul nostru, mai exact cu patru eclipse lunare fiecare, sunt: 2009, 2020, 2038, 2056, 2085 şi 2096, conform eclipse.gsfc.nasa.gov.

Rolul științific al eclipselor de Lună

Dincolo de spectaculozitatea acestor fenomene, eclipsele de Lună furnizează specialiştilor date privind atmosfera Pământului, gradul de poluare a acesteia, efectele radiaţiei solare asupra atmosferei şi altele, Luna comportându-se ca un ecran pe care putem "citi" particularităţile atmosferei Pământului. Eclipsele de Lună sunt folosite şi pentru măsurarea vitezei de răcire a scoarţei lunare, în intervalul în care aceasta este lipsită de căldura Soarelui, potrivit Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu.