Două mașini de la Dacia într-un top 10 cele mai bune SUV-uri pe care să le cumperi în 2026

Publicația britanică Auto Express a testat toate modelele disponibile pe piață și a alcătuit un clasament care plasează două modele ale constructorului român pe locurile 5 și 7.

autor
A.C.

Piața SUV-urilor continuă să domine preferințele cumpărătorilor de autoturisme noi din Europa, iar clasamentul celor mai bune 10 SUV-uri pe care să le cumperi în 2026, alcătuit de Auto Express — una dintre cele mai influente publicații auto din Marea Britanie —, confirmă o tendință remarcabilă: brandul Dacia reușește să se impună în fața unor concurenți cu reputații consacrate și bugete de dezvoltare incomparabil mai mari.

Dacia Bigster ocupă locul 5, iar Dacia Duster se clasează pe locul 7 — ambele modele surclasând nume de referință din industrie precum Tesla Model Y, Citroen C5 Aircross sau BMW X3.

Top 10 cele mai bune SUV-uri în 2026

Loc    Model Preț de pornire (UK)

1       Skoda Elroq £33.560

2       Renault 4     £23.445

3       Nissan Qashqai      £30.615

4       Skoda Kodiaq         £39.025

5       Dacia Bigster £25.215

6       Hyundai Santa Fe  £49.000

7       Dacia Duster £21.845

8       Tesla Model Y        £41.990

9       Citroen C5 Aircross £34.065

10      BMW X3      £53.305

Locul 5: Dacia Bigster — cel mai bun raport calitate-preț

Dacia Bigster este propunerea constructorului de la Mioveni pentru segmentul SUV-urilor de dimensiuni medii, un segment dominat în mod tradițional de modele cu prețuri semnificativ mai ridicate. Potrivit evaluatorilor Auto Express, Bigster-ul reprezintă alegerea ideală pentru cumpărătorii orientați spre raportul calitate-preț.

Cu un preț de pornire de 25.215 de lire sterline pe piața britanică, Dacia Bigster oferă un portbagaj de 612 litri — unul dintre cele mai generoase din clasa sa —, un habitaclu spațios și un grup motopropulsor hibrid cu un consum oficial de 55,3 mpg în varianta full-hybrid. Jurnaliștii Auto Express au remarcat că modelul este un cruiser decent la viteze de autostradă, cu o senzație de plutire care sporește confortul pasagerilor.

Bigster-ul nu este construit pentru performanță pură — cea mai rapidă variantă atinge 100 km/h în 9,7 secunde —, dar aceasta nu este nici vocația sa. Mașina excelează acolo unde contează pentru familii: spațiu, confort la viteză constantă și costuri reduse de utilizare. Varianta hibridă depășește cu ușurință pragul de 50 mpg chiar și în condiții de temperaturi scăzute, potrivit testelor efectuate de publicație.

Principalele avantaje identificate de testers includ: spațiu generos pentru prețul cerut, grupul motopropulsor hibrid eficient și un interior robust care, deși nu atinge nivelul de finețe al rivalilor mai scumpi, nu transmite senzația de economisire ieftină. Principalele dezavantaje menționate sunt zgomotul motorului hibrid la accelerări puternice și prezența plasticului dur în zone vizibile.

Locul 7: Dacia Duster — valoare în stare pură

Dacă Bigster-ul reprezintă ambiția Daciei pentru un segment superior, Dusterul rămâne cartea de vizită a brandului: un SUV compact cu un preț de pornire de 21.845 de lire sterline în Marea Britanie, care continuă să surprindă prin ceea ce oferă pentru banii cheltuiți.

Generația a treia a Dusterului aduce un interior mai spațios și mai bine conceput față de predecesorul său, un portbagaj de 472 de litri — mai mare decât cel al Skoda Kamiq sau Renault Captur — și o gamă de motorizări care include o variantă hibridă cu un consum oficial de 55,3 mpg. Modelul cu tracțiune integrală demonstrează, potrivit Auto Express, o capacitate off-road surprinzătoare pentru un vehicul cu un preț atât de accesibil.

Confortul de rulare al noului Duster este apreciat de evaluatori la toate vitezele, deși forma sa carosabilă generează un nivel ridicat de zgomot aerodinamic la viteze de autostradă — un aspect menționat printre punctele slabe ale modelului, alături de pragul înalt de încărcare a portbagajului și de un scor Euro NCAP modest.

Dusterul se adresează în mod special cumpărătorilor care doresc o mașină de familie practică și capabilă, fără a face compromisuri majore față de modele cu prețuri mult mai mari. Proprietarii actuali de Duster au confirmat, în sondajele Driver Power realizate de Auto Express, rezistența și fiabilitatea modelului — un avantaj competitiv important pe termen lung.

Ce caută cumpărătorii europeni de SUV-uri

Clasamentul Auto Express pentru 2026 este elaborat pe baza unor criterii bine definite, derivate dintr-un studiu exclusiv realizat în rândul proprietarilor de SUV-uri. Potrivit datelor colectate de publicație, raportul calitate-preț reprezintă prioritatea numărul unu pentru 52,6% dintre cumpărători, urmat de fiabilitate (50%) și confort (48,7%). Spațiul interior și costurile de exploatare se situează pe locul patru, fiecare cu 37,8% dintre respondenți.

Aceste priorități explică, în mare măsură, prezența celor două modele Dacia în top 10. Niciunul dintre ele nu excelează la capitolul prestigiu sau tehnologie de ultimă generație, dar ambele răspund direct celor mai importante nevoi ale majorității cumpărătorilor: spațiu consistent, costuri de achiziție și utilizare reduse și o fiabilitate dovedită în utilizarea cotidiană.

De remarcat că, în același clasament, SUV-uri premium precum BMW X3 (de la 53.305 lire sterline) sau Hyundai Santa Fe (de la 49.000 lire sterline) se situează sub cele două modele Dacia.

