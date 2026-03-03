Riscurile nu țin atât de rachete, cât mai degrabă de posibile acțiuni teroriste, spune Flavius Caba, expert în problematica Orientului Mijlociu.

Într-un interviu pentru Știrile PRO TV, Caba, care e președinte al Institutului de Studii Politice și Economice în Orientul Mijlociu, amintește că relațiile dintre Uniunea Europeană și Iran erau deja la un minim istoric.

„În momentul de față, și chiar înainte de începerea conflictului, relația dintre UE și Iran era la punctul cel mai de jos. De curând, UE a desemnat Gardienii Revoluției organizație teroristă, iar partea iraniană, la rândul ei, a desemnat, la reciprocitate, toate armatele din UE entități teroriste. Deci, în contextul actual, această retorică era de așteptat: «dacă vă implicați, vom răspunde»”, spune el.

Riscul unei escaladări regionale este real, însă Iranul nu are niciun interes să riște o confruntare directă și cu statele europene. Totuși, ar putea să o facă indirect, prin amenințări asimetrice, avertizează Caba.

Flavius Caba: „Probabil, acțiunile principale la care noi ar trebui să fim atenți sunt cele de tip terorist. Ar putea exista anumite celule teroriste în adormire, acțiuni de tipul «lupi singuratici» care să fie activate în acest context. Este o amenințare.”

Un alt risc, în cazul unei destabilizări majore a Iranului, ar putea fi cel migraționist.

„În subsidiar, în cazul unui colaps, al unui război civil în interior, va urma un flux migrațional inevitabil după această operațiune”, a arătat el.

În plan militar, există unele capacități balistice care ar putea viza Europa, însă scenariul este puțin probabil:

„Sunt câteva tipuri de rachete balistice care ar putea atinge Europa. Există și scutul de la Deveselu, care ar putea intra în funcțiune într-un caz de necesitate, puțin probabil”, spune Caba.