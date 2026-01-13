Cum va arăta noua Dacia, care se lansează în 2026. Imagini și motorizare cu cel mai nou model lansat de Dacia

13-01-2026 | 12:08
Dacia c-Neo
Foto:capturi youtube

Noua Dacie programată pentru lansare în 2026 marchează o etapă importantă în evoluția gamei mărcii, printr-un design modern, proporții echilibrate și o orientare clară spre eficiență și spațiu.

 

Raluca Ionescu-Heroiu

Viitorul model promite soluții tehnice actualizate, motorizări adaptate cerințelor actuale și o poziționare menită să atragă atât familiile, cât și clienții care caută o alternativă practică la SUV-uri.

Dacia pregătește pentru 2026 lansarea unui nou model important, cunoscut intern sub numele de C-Neo, care ar putea ajunge pe piață sub denumirea comercială Dacia Spacer. Potrivit informațiilor publicate de L’Automobile Magazine, este vorba despre un break de familie derivat din Bigster, conceput ca o alternativă practică și mai elegantă la SUV-urile compacte.

Un nou break Dacia, poziționat deasupra lui Jogger

Pentru a-și menține prețurile competitive, Dacia continuă strategia de reutilizare a platformelor și mecanicilor din cadrul grupului Renault. Astfel, viitorul C-Neo va prelua numeroase elemente de la Dacia Bigster, model lansat în 2025, inclusiv componente de interior și arhitectura tehnică.

Conform sursei franceze, noul break va înlocui indirect Logan MCV Stepway, dar cu o poziționare mai matură, mai rafinată și mai scumpă. Ținta declarată este segmentul ocupat de modele precum Škoda Octavia Scout, ceea ce marchează o ambiție clară de creștere pentru marca românească.

Dacia hibrid
2025 a adus o creștere ușoară pe piața auto: ”Vom vedea în continuare mașini hibrid cu o creștere semnificativă”

Proiect susținut de Denis Le Vot, fostul CEO Dacia

Proiectul C-Neo a fost inițiat în perioada în care Denis Le Vot, fostul CEO Dacia, coordona transformarea mărcii la nivel de gamă, design și imagine. Deși Le Vot a părăsit grupul Renault în 2024 pentru a se dedica unor proiecte personale, dezvoltarea modelului a continuat conform planului inițial.

Industria auto presupune cicluri lungi de dezvoltare, iar lansarea unui model poate avea loc chiar și după schimbarea echipelor de management, subliniază L’Automobile Magazine.

Cand va fi lansată noua Dacia

Noua Dacia C-Neo este așteptată să intre oficial în gamă în trimestrul al treilea din 2026. Modelul va completa oferta Dacia „în partea superioară”, fără a afecta semnificativ vânzările Bigsterului, care s-a bucurat de un debut comercial solid, cu aproximativ 55.000 de unități vândute de la lansare.

Bigster este ales în proporție de peste 80% în nivelurile de echipare superioare, iar aproape două treimi dintre clienți optează pentru versiunea Hybrid 155, un indicator clar al interesului pentru motorizările electrificate.

Cum va arăta noua Dacia, care se lansează în 2026

Viitorul model Dacia, cunoscut intern sub numele C-Neo și posibil lansat sub denumirea Dacia Spacer, va adopta un design de break modern, completat de accente cu tentă off-road. Conform informațiilor disponibile, noua Dacie va miza pe o siluetă alungită și aerodinamică, o gardă la sol ușor ridicată și un interior spațios, adaptat nevoilor familiilor. Modelul va păstra ampatamentul lui Bigster, de 2,70 metri, și va avea o lungime de aproximativ 4,60 metri, poziționându-se astfel între Jogger și Bigster în gama producătorului.

Motorizare

În ceea ce privește motorizările, Dacia C-Neo va prelua în mare parte oferta tehnică a lui Bigster. Printre variantele anunțate se regăsește motorul pe benzină 1.2 TCe cu trei cilindri, echipat cu sistem mild-hybrid de 48 V, care dezvoltă 140 CP, oferă tracțiune față și este compatibil cu GPL. De asemenea, va fi disponibil și propulsorul 1.8 full hybrid, cu 155 CP și un cuplu estimat la aproximativ 300 Nm. Potrivit sursei franceze, nu este exclusă nici apariția unei versiuni cu tracțiune integrală, bazată pe un sistem care combină motorul termic mild-hybrid de pe puntea față cu un motor electric de 31 CP montat pe puntea spate, o soluție ce amintește de break-urile all-road consacrate din anii 2000.

La capitolul echipări, noul break Dacia ar putea face un pas înainte față de modelele actuale ale mărcii, preluând dotări considerate premium pentru acest segment. Sunt menționate o consolă centrală cu compartiment refrigerat, încărcare wireless pentru smartphone, hayon electric și jante cu diametrul de până la 19 inci. Planșa de bord va fi comună cu cea de pe Duster și Bigster, urmând ca nivelul de echipare de bază să stabilească dacă va exista un ecran central sau va fi păstrată abordarea minimalistă deja cunoscută.

Cât va costa noua Dacia

În privința prețului, L’Automobile Magazine estimează că Dacia Spacer, respectiv C-Neo, va avea un preț de pornire de aproximativ 23.900 de euro, situându-se sub Bigster, dar peste Jogger, care rămâne cea mai accesibilă Dacia disponibilă în configurație cu șapte locuri.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 13-01-2026 12:08

