Partidele din coaliție au reușit să ajungă la un acord și au făcut prima schiță a bugetului pe 2026. Proiectul aduce tăieri semnificative în cazul unor ministere, după cum arată sursele Știrilor Pro TV.

Săptămâna aceasta, după o nouă discuție în Coaliție, ar urma să fie stabilită forma finală a bugetului pentru 2026, sursele Știrilor Pro TV oferind doar varianta actuală de lucru. Cheltuielile pentru Apărare ar trebui să fie prioritare, în actualul context, după cum explică consilierul prezidențial Radu Brunete.

Prima schiță a bugetului de stat pe 2026 poate fi consultată AICI.

Investițiile ar urma, la rândul lor, să reprezinte o prioritate pentru bugetul pe 2026. Astfel, potrivit Ministerului de Finanțe, investițiile cu bani de la buget și din fonduri europene ar urma să le depășească pe cele din 2025. Numai cele din fonduri europene ar trece de 100 miliarde de lei.

Proiectul de buget pentru 2026 aduce tăieri semnificative în cazul unor ministere-cheie, dacă raportarea se face la execuția preliminată din 2025. Ministerul Muncii ar urma să primească 57,8 miliarde de lei, față de 60,1 miliarde anul trecut.

Ministerul Transporturilor pierde aproape 6 miliarde de lei, coborând de la 43,2 miliarde la 37,4 miliarde de lei. O reducere consistentă apare și la Ministerul Dezvoltării, de la 28,6 miliarde la 19,2 miliarde de lei. Scăderi mai mici sunt prevăzute la Agricultură – 25,9 miliarde de lei, față de 26,4 miliarde în 2025 – și la Afacerile Externe, unde bugetul scade la 1,6 miliarde de lei, de la 1,8 miliarde.

În schimb, alte portofolii primesc alocări mai mari. Ministerul Apărării ajunge la 44,2 miliarde de lei, cu aproape 6 miliarde mai mult decât în 2025. Ministerul Afacerilor Interne urcă la 34,8 miliarde de lei, de la 33,2 miliarde. Sănătatea înregistrează o creștere importantă, la 22,3 miliarde de lei, comparativ cu 19 miliarde anul trecut. Educația rămâne aproape la același nivel, cu o ușoară majorare la 57,3 miliarde de lei.

Creșteri vizibile apar și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care ajunge la 11,9 miliarde de lei, față de 7,3 miliarde în 2025, precum și la Energie – 5,6 miliarde de lei, și la Mediu – 5,7 miliarde de lei. Bugetele Justiției și Economiei cresc și ele moderat, la 4,2 miliarde, respectiv 3,4 miliarde de lei.

Casa Națională de Pensii Publice va avea un buget de 158,9 miliarde de lei, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate – 82,6 miliarde de lei, potrivit limitelor aprobate pentru 2026.