„În ceea ce priveşte propunerea Franţei, România este una dintre ţările care au fost invitate la această discuţie”, a declarat Ţoiu, răspunzând unei întrebări, în conferinţa de presă comună cu omologul polonez Radosław Sikorski.

Ea a subliniat că există deschidere din partea partenerilor strategici în ceea ce priveşte securitatea şi chestiunile economice.

Ministrul Oana Ţoiu a ţinut să puncteze însă că este o etapă incipientă a discuţiilor în ceea ce priveşte detaliile unui potenţial plan.

Şefa diplomaţiei române a menţionat că, în cazul României, subiectul trebuie discutat în Consiliul Suprem de Apărare al Ţării, care este prezidat de preşedinte, iar acesta va avea mai multe întâlniri relevante pe acest subiect.

Într-un interviu la TVP World, Oana Ţoiu a refuzat să-şi exprime opinia personală cu privire la oportunitatea ca România să adere la viitoare acorduri de partajare nucleară sau de „descurajare avansată”, afirmând că astfel de decizii ţin de competenţa instituţiilor de securitate de vârf ale ţării şi trebuie să reflecte un consens naţional.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat luni, într-un discurs, la Île Longue, că Franţa îşi va creşte numărul focoaselor nucleare şi le va permite aliaţilor săi ”să participe la exerciţii de diescurajare.

Opt ţări europene „au acceptat” să participe la „disuasiunea avansată” propusă de către Franţa.

Germania, Regatul Unit, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia şi Danemarca vor participa la ”susţinere”, adică la partea convenţională a manevrei.

Aceste ţări vor putea găzdui ”Forţe Aeriene Strategice” ale Forţelor Aeriene franceze, care se vor putea astfel „răspândi în profunzime în continentul european”, cu scopul de a ”complica calculul adversarilor noştri”, a explicat preşedintele francez în acest discurs consacrat descurajării nucleare.

NATO a salutat iniţiativa franceză.