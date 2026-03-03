Alianţa Nord-Atlantică "salută" evoluţiile din capacitatea de descurajare nucleară a Franţei anunţate de preşedintele Emmanuel Macron şi aşteaptă cu nerăbdare o cooperare mai strânsă cu Parisul pe această temă, a declarat pentru AFP un oficial NATO.

"Descurajarea nucleară a Franţei contribuie deja la securitatea Alianţei. Salutăm iniţiativa preşedintelui Macron de a consolida în continuare descurajarea", a declarat marți oficialul NATO, sub condiţia anonimatului.

"Salutăm oportunitatea de a extinde consultările cu Franţa pe teme nucleare pentru a asigura o abordare coerentă şi coordonată", a subliniat el.

O "descurajare avansată", care implică opt ţări europene, dar "fără nicio partajare a deciziei finale": Emmanuel Macron a propus luni o cooperare nucleară fără precedent pentru apărarea Europei, cu Germania ca "partener cheie", însoţită de o dezvoltare a arsenalului francez, insistând în acelaşi timp că Franţa va rămâne suverană în utilizarea forţei.

Grecia este singura țară din Europa de Est care apare sub ”umbrela nucleară” a Franței

Franța deține una dintre cele mai puternice capacități nucleare din lume, iar cea mai importantă dotare a sa o face practic indestructibilă. Asta pentru că poate lansa atacuri devastatoare din locații mobile, despre care nimeni nu știe unde se află.

"Partenerii noştri sunt pregătiţi", a insistat Emmanuel Macron, menţionând opt ţări europene: Regatul Unit, Germania, Polonia, Ţările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia şi Danemarca. Toate aceste ţări sunt membre ale NATO.

"Germania va fi un partener cheie în acest efort", a subliniat Emmanuel Macron. Cele două ţări au anunţat ulterior înfiinţarea unui "grup director nuclear" comun.

"Este important ca Europa să continue să îşi intensifice eforturile pentru a-şi consolida rolul în asigurarea unei posturi robuste de descurajare şi apărare a NATO", a adăugat oficialul Alianţei.

Franţa a decis să nu se alăture Grupului de Planificare Nucleară al Alianţei, creat în 1966, dar descurajarea sa nucleară este considerată complementară celei a NATO.