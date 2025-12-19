FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat în România. Cât costă una dintre cele mai vândute mașini de pe piața locală

Stiri Auto
19-12-2025 | 11:31
Dacia Logan 2025
Dacia.ro

Dacia a anunțat că noul Logan - prezentat în premieră în luna septembrie 2025 - intră ”într-o nouă etapă de dezvoltare” și poate fi comandat în România începând cu 19 decembrie.

autor
Cristian Matei

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, noul Logan este disponibil în România începând de la 14.950 euro (TVA inclus) pentru versiunea Essential, cu motorizarea TCe 100 sau Eco-G 120.

În funcție de nivelul de echipare și motorizare, prețurile ajung până la 18.550 euro (TVA inclus) pentru versiunile Journey echipate cu motorizarea Eco-G 120 cu transmisie automată.

Potrivit Agerpres, care citează datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), în luna octombrie 2025 Dacia Logan a înregistrat cele mai multe înmatriculări în România.

Citește și
masini electrice
Creștere spectaculoasă a înmatriculărilor de autoturisme noi în septembrie 2025. Interes deosebit pentru mașinile eco

Noul Dacia Logan. Niveluri de echipare

Noul Logan este disponibil în trei niveluri de echipare:

-► Essential, ”esențialul necesar pentru utilizarea zilnică, cu accent pe siguranță și funcționalitate”;

-► Expression, ”care aduce un plus de confort și tehnologie, cu echipamente multimedia moderne și versiunea Journey, orientată spre confort și călătorii lungi, cu dotări precum aer condiționat automat, tablou de bord digital de 7” și jante din aliaj”.

Motorizări și echipamente în premieră pe noul Logan 2025

Conform sursei citate, noul Logan introduce motorizări modernizate și ”mai eficiente”:

-► Eco-G 120, noua generație de motorizare benzină/GPL, disponibilă atât cu transmisie manuală, cât și, în premieră pentru Logan, cu transmisie automată. Eco-G 120 este un motor turbo de 1.2l cu 3 cilindrii, care furnizează 120 CP (cu 20 CP mai mult față de generația precedentă) și un cuplu maxim de 200 Nm.

-► TCe 100, motor pe benzină eficient și versatil, cu putere crescută pentru un plus de dinamism în utilizarea zilnică. Noul motor turbo Tce 100 de 1,0l cu 3 cilindri oferă un plus de agilitate pentru Noul Logan, având o putere crescută la 100 CP (față de 90 CP anterior) și o cutie manuală cu 6 trepte.

Lista de noutăți este completată de:

”- un nou design exterior

- un nou sistem multimedia cu ecran de 10,1” (opțional în funție de versiune)

- instrumentar de bord digital color de 7”, cu interfață nouă (pentru nivelul de echipare Journey)

- volan nou, cu ergonomie optimizată

- Media Nav Live (opțional)

- încărcător wireless pentru smartphone (opțional)

- sisteme avansate de asistență pentru șofer, conforme cu noile reglementări europene

- buton „My Safety” pentru acces rapid la setările preferate ale sistemelor de asistență

- Driving Pack (opțional, în funcție de versiune), care poate include: faruri automate, cameră multi-view și oglinzi laterale rabatabile electric

- accesorii modulare YouClip, pentru un plus de funcționalitate la bord.”

Dacia Logan 2025 Dacia Logan 2025
Dacia Logan 2025 Dacia Logan 2025
Dacia Logan 2025 Dacia Logan 2025
Dacia Logan 2025 Dacia Logan 2025
Dacia Logan 2025 Dacia Logan 2025
Dacia Logan 2025 Dacia Logan 2025
Dacia Logan 2025 Dacia Logan 2025
Dacia Logan 2025 Dacia Logan 2025
Dacia Logan 2025 Dacia Logan 2025
Dacia Logan 2025 Dacia Logan 2025
Dacia Logan 2025 Dacia Logan 2025

Gama de culori cuprinde 5 nuanțe metalizate (Schiste Grey, Cedar Green, Iron Blue, Sandstone și Amber Yellow) și 2 nuanțe nemetalizate (Urban Grey si Arctic White).

Primele livrări sunt programate pentru primăvara anului 2026.

Sursa: Pro TV

Etichete: dacia, logan,

Dată publicare: 19-12-2025 11:14

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Mașinile electrice au ajuns din nou la modă. Înmatriculările au crescut cu 80% în octombrie
Stiri Economice
Mașinile electrice au ajuns din nou la modă. Înmatriculările au crescut cu 80% în octombrie

Piața auto din România continuă să crească: în octombrie 2025, înmatriculările de autoturisme noi au urcat cu 11% față de octombrie 2024, ajungând la 12.769 unități, conform datelor DGPCI analizate de APIA.

Creștere spectaculoasă a înmatriculărilor de autoturisme noi în septembrie 2025. Interes deosebit pentru mașinile eco
Stiri Economice
Creștere spectaculoasă a înmatriculărilor de autoturisme noi în septembrie 2025. Interes deosebit pentru mașinile eco

În septembrie 2025, înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut cu 39% față de aceeași lună a anului precedent, atingând un volum de aproximativ 12.409 unități, conform datelor analizate de APIA.

Recomandări
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat
Stiri externe
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat

Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC.

Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating.

Congresul SUA a blocat planul lui Trump de reducere a trupelor americane din Europa. Proiectul Pentagonului, împiedicat
Stiri externe
Congresul SUA a blocat planul lui Trump de reducere a trupelor americane din Europa. Proiectul Pentagonului, împiedicat

Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-și sprijinul pentru alianțele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de președintele Donald Trump și administrația sa, informează AFP.

Top citite
1 salata boeuf ornată
Shutterstock
Stiri Diverse
Reţeta originală de salată boeuf cu carne de vită pentru masa de Crăciun. Trucul folosit de gospodinele experimentate
2 dominic fritz
Facebook/Dominic Fritz
Stiri Politice
Dominic Fritz a devenit, oficial, cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise”
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 19 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 19 Decembrie 2025

03:40:16

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28