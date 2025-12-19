FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat în România. Cât costă una dintre cele mai vândute mașini de pe piața locală

Dacia a anunțat că noul Logan - prezentat în premieră în luna septembrie 2025 - intră ”într-o nouă etapă de dezvoltare” și poate fi comandat în România începând cu 19 decembrie.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, noul Logan este disponibil în România începând de la 14.950 euro (TVA inclus) pentru versiunea Essential, cu motorizarea TCe 100 sau Eco-G 120.

În funcție de nivelul de echipare și motorizare, prețurile ajung până la 18.550 euro (TVA inclus) pentru versiunile Journey echipate cu motorizarea Eco-G 120 cu transmisie automată.

Potrivit Agerpres, care citează datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), în luna octombrie 2025 Dacia Logan a înregistrat cele mai multe înmatriculări în România.

Noul Dacia Logan. Niveluri de echipare

Noul Logan este disponibil în trei niveluri de echipare:

-► Essential, ”esențialul necesar pentru utilizarea zilnică, cu accent pe siguranță și funcționalitate”;

-► Expression, ”care aduce un plus de confort și tehnologie, cu echipamente multimedia moderne și versiunea Journey, orientată spre confort și călătorii lungi, cu dotări precum aer condiționat automat, tablou de bord digital de 7” și jante din aliaj”.

Motorizări și echipamente în premieră pe noul Logan 2025

Conform sursei citate, noul Logan introduce motorizări modernizate și ”mai eficiente”:

-► Eco-G 120, noua generație de motorizare benzină/GPL, disponibilă atât cu transmisie manuală, cât și, în premieră pentru Logan, cu transmisie automată. Eco-G 120 este un motor turbo de 1.2l cu 3 cilindrii, care furnizează 120 CP (cu 20 CP mai mult față de generația precedentă) și un cuplu maxim de 200 Nm.

-► TCe 100, motor pe benzină eficient și versatil, cu putere crescută pentru un plus de dinamism în utilizarea zilnică. Noul motor turbo Tce 100 de 1,0l cu 3 cilindri oferă un plus de agilitate pentru Noul Logan, având o putere crescută la 100 CP (față de 90 CP anterior) și o cutie manuală cu 6 trepte.

Lista de noutăți este completată de :

”- un nou design exterior

- un nou sistem multimedia cu ecran de 10,1” (opțional în funție de versiune)

- instrumentar de bord digital color de 7”, cu interfață nouă (pentru nivelul de echipare Journey)

- volan nou, cu ergonomie optimizată

- Media Nav Live (opțional)

- încărcător wireless pentru smartphone (opțional)

- sisteme avansate de asistență pentru șofer, conforme cu noile reglementări europene

- buton „My Safety” pentru acces rapid la setările preferate ale sistemelor de asistență

- Driving Pack (opțional, în funcție de versiune), care poate include: faruri automate, cameră multi-view și oglinzi laterale rabatabile electric

- accesorii modulare YouClip, pentru un plus de funcționalitate la bord.”

Gama de culori cuprinde 5 nuanțe metalizate (Schiste Grey, Cedar Green, Iron Blue, Sandstone și Amber Yellow) și 2 nuanțe nemetalizate (Urban Grey si Arctic White).

Primele livrări sunt programate pentru primăvara anului 2026.

