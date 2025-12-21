Recomandarea specialiștilor. Care sunt cele mai bune modele de mașini care merită cumpărate second-hand în 2026

Clasamentul mărcilor de mașini second-hand, realizat de Consumer Reports, axat pe fiabilitatea modelelor vechi de 5-10 ani, arată clar că cumpărătorii pot reduce riscul de probleme cu mașina concentrându-se pe anumite mărci în detrimentul altora.

În contextul prețurilor ridicate ale mașinilor noi, al tarifelor și al inflației, achiziționarea unui model second-hand de la o marcă cu un istoric bun în ceea ce privește fiabilitatea poate ajuta proprietarii să economisească bani la achiziționarea următorului vehicul.

Dintre cele 26 de mărci, Lexus și Toyota ocupă primele locuri în clasamentul Consumer Reports, cu un avantaj considerabil față de Mazda, care se află pe locul al treilea.

Toate cele trei mărci au obținut în mod constant calificative medii sau superioare în ceea ce privește fiabilitatea de-a lungul anilor.

Honda și Acura completează topul primelor cinci. Ram, Jeep și Tesla sunt cele mai puțin fiabile mărci de mașini second-hand, ocupând locurile 24, 25 și, respectiv, 26 în clasament.

„Mărci precum Lexus și Toyota au o istorie de reproiectări conservatoare, îmbunătățind treptat întreaga lor linie de produse, în loc să introducă multe sisteme complet noi”, spune Steven Elek, liderul programului CR de analiză a datelor auto.

”Datele noastre arată în mod constant de-a lungul timpului că mașinile acestor mărci sunt fiabile când sunt noi și continuă să fie fiabile pe măsură ce îmbătrânesc.”

Consumer Reports este o organizație americană non-profit, dedicat testării independente a produselor și apărării drepturilor consumatorilor.

Consumer Reports publică recenzii și comparații ale produselor și serviciilor de consum pe baza rapoartelor și rezultatelor obținute de laboratorul propriu de testare și de centrul de cercetare prin sondaje.

Fiabilitatea mărcilor de mașini second-hand

Mărcile sunt clasificate pe baza problemelor raportate de membrii Consumer Reports cu privire la vehiculele vechi de 5-10 ani pe care le dețin în prezent.

Iată primele 10 mărci de mașini din acest clasament:

1. Lexus: CT 200h, ES, ES Hybrid, GS, GX, IS, LS, LX, NX, NX Hybrid, RX, RX Hybrid, RX L, UX

2. Toyota: 4Runner, Avalon, Avalon Hybrid, Camry, Camry Hybrid, C-HR, Corolla, Corolla Hatchback, Corolla Hybrid, Highlander, Highlander Hybrid, Prius, Prius CPrius, Prime, Prius V, RAV4, RAV4 Hybrid, RAV4 Prime, Sequoia, Sienna, Tacoma, Tundra, Venza

3. Mazda: 3, 6, CX-3, CX-30, CX-5, CX-9, MX-5 Miata

4. Honda: Accord, Accord Hybrid, Civic, Clarity, CR-V, CR-V Hybrid, Fit, HR-V, Insight, Odyssey, Passport, Pilot, Ridgeline

5. Acura: MDX, RDX, TLX

6. BMW: 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, i3, X1, X3, X5, X5 Plug-in Hybrid, X7

7. Buick: Enclave, Encore, Encore GX, Envision, LaCrosse, Regal, Regal TourX

8. Nissan: Altima, Frontier, Kicks, Leaf, Maxima, Murano, Pathfinder, Rogue, Rogue Sport, Sentra, Titan, Versa Note

9. Audi: A3, A4, A5, A6, Allroad, Q3, Q5, Q5 Plug-in Hybrid, Q7

10. Volvo: S60, S90, V60, V90, XC40, XC60, XC70, XC90

Clasamentul complet cu toate cele 26 de mărci poate fi citit aici.

Elek spune că alte mărci au o fiabilitate mult mai puțin consistentă în întreaga lor gamă de modele. De exemplu, în cei șapte ani în care s-a vândut ultima generație a modelului Chevrolet Equinox, doar anii 2019 și 2022-2024 au o fiabilitate peste medie.

Comparați acest lucru cu întreaga generație 2014-2018 a modelului Chevrolet Silverado, care are o fiabilitate sub medie pentru toți cei patru ani. „De aceea, este mai bine să verificați ratingurile de fiabilitate pentru fiecare an de model atunci când cumpărați o mașină second-hand”, spune el.

Ce este important când cumpărați o mașină second hand

De asemenea, este important să rețineți că, atunci când cumpărați o mașină second-hand, fiabilitatea modelelor individuale poate varia față de media mărcii.

Fiecare opțiune pe care o puteți lua în considerare este unică, cu propria istorie de utilizare și service.

”Nu este de mirare că rezultatele noastre privind fiabilitatea mărcilor de mașini second-hand diferă adesea de ratingurile de fiabilitate previzionate pentru mașinile noi. În cazul mașinilor noi, ne bazăm analiza pe ultimii trei ani de fiabilitate, împreună cu istoricul mărcii și alți factori, cum ar fi dacă o marcă utilizează aceleași componente testate pe mai multe mașini.

Mașinile din analiza noastră privind modelele second-hand sunt adesea din generații anterioare, ceea ce înseamnă că s-ar putea să nu arate ca modelele noi actuale sau să nu aibă aceleași componente. În plus, portofoliile producătorilor auto pot suferi schimbări semnificative în timp, în special în ultimul deceniu, când multe companii au trecut de la sedanuri și hatchback-uri la SUV-uri și camioane.” - mai notează specialiștii de la Consumer Reports.

