Zeci de mii de oameni sunt fără apă potabilă în 12 localități din Prahova. Problema ar fi barajul Paltinu, spun autoritățile

Zeci de mii de oameni din 12 localităţi ale judeţului Prahova au rămas fără alimentare cu apă potabilă.

Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, susţine că problema nu este la furnizorul Hidro Prahova, care doar transportă apa, ci la barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii.

Furnizarea apei potabile este total oprită în localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial în comuna Floreşti din judeţul Prahova, situaţia fiind catalogată drept una „critică” cu impact direct asupra a zeci de mii de oameni.

Consiliul Judeţean Prahova, care este principalul acţionar al furnizorului de apă Hidro Prahova, anunţă că nu furnizorul de apă este responsabil pentru această situaţie.

„Problema nu provine de la Hidro Prahova. Societatea nu produce şi nu tratează apă, ci doar transportă ceea ce primeşte din sistemul de captare şi tratare. În acest moment, producţia este oprită la sursă, motiv pentru care nu există apă de transportat către consumatori. Blocajele ţin exclusiv de instituţiile care administrează barajul Paltinu, captarea şi Staţia de Tratare Voila. Ploile din ultimele zile au generat un nivel ridicat de aluviuni, turbiditatea a depăşit limitele admise, iar instalaţiile au intrat în blocaj tehnic. Aceste condiţii fac imposibilă tratarea apei la parametrii ceruţi de OG nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman”, informează, sâmbătă, Consiliul Judeţean Prahova.

Instituţia solicită „intervenţie rapidă şi coordonată din partea structurilor responsabile, pentru repornirea procesului de captare în cel mai scurt timp, chiar şi la un debit minim, astfel încât Staţia Voila să poată reintra în operare”.

Potrivit instituţiei, furnizorul de apă Hidro Prahova este pregătit să distribuie apa imediat ce producţia va fi reluată.

„Până atunci, responsabilitatea pentru remedierea situaţiei se află integral la nivelul instituţiilor care gestionează resursa de apă, barajul şi tratarea”, se arată într-un comunicat al Consiliului Judeţean Prahova.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













