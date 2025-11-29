Zeci de mii de oameni sunt fără apă potabilă în 12 localități din Prahova. Problema ar fi barajul Paltinu, spun autoritățile

Stiri actuale
29-11-2025 | 14:26
apa potabila
Shutterstock

Zeci de mii de oameni din 12 localităţi ale judeţului Prahova au rămas fără alimentare cu apă potabilă.

autor
Lorena Mihăilă

Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, susţine că problema nu este la furnizorul Hidro Prahova, care doar transportă apa, ci la barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii.

Furnizarea apei potabile este total oprită în localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial în comuna Floreşti din judeţul Prahova, situaţia fiind catalogată drept una „critică” cu impact direct asupra a zeci de mii de oameni.

Consiliul Judeţean Prahova, care este principalul acţionar al furnizorului de apă Hidro Prahova, anunţă că nu furnizorul de apă este responsabil pentru această situaţie.

„Problema nu provine de la Hidro Prahova. Societatea nu produce şi nu tratează apă, ci doar transportă ceea ce primeşte din sistemul de captare şi tratare. În acest moment, producţia este oprită la sursă, motiv pentru care nu există apă de transportat către consumatori. Blocajele ţin exclusiv de instituţiile care administrează barajul Paltinu, captarea şi Staţia de Tratare Voila. Ploile din ultimele zile au generat un nivel ridicat de aluviuni, turbiditatea a depăşit limitele admise, iar instalaţiile au intrat în blocaj tehnic. Aceste condiţii fac imposibilă tratarea apei la parametrii ceruţi de OG nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman”, informează, sâmbătă, Consiliul Judeţean Prahova.

Citește și
Inundatii Covasna
Cod Portocaliu de inundaţii până duminică în judeţul Prahova. Alte 12 județe rămân sub Cod Galben

Instituţia solicită „intervenţie rapidă şi coordonată din partea structurilor responsabile, pentru repornirea procesului de captare în cel mai scurt timp, chiar şi la un debit minim, astfel încât Staţia Voila să poată reintra în operare”.

Potrivit instituţiei, furnizorul de apă Hidro Prahova este pregătit să distribuie apa imediat ce producţia va fi reluată.

„Până atunci, responsabilitatea pentru remedierea situaţiei se află integral la nivelul instituţiilor care gestionează resursa de apă, barajul şi tratarea”, se arată într-un comunicat al Consiliului Judeţean Prahova.

Traseul pe care l-a urmat tânărul dispărut în Munții Bucegi, duminică. Salvamontiștii fac apel la oameni pentru a-l găsi

Sursa: News.ro

Etichete: apa potabila, prahova,

Dată publicare: 29-11-2025 14:25

Articol recomandat de sport.ro
este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
Citește și...
Brebu, Prahova – comuna cu peisaje de poveste. Ghid complet pentru vizitatori și iubitorii de natură
Stiri Turism
Brebu, Prahova – comuna cu peisaje de poveste. Ghid complet pentru vizitatori și iubitorii de natură

Comuna Brebu se află în Prahova și este unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le poți vizita în județ.

Cod Portocaliu de inundaţii până duminică în judeţul Prahova. Alte 12 județe rămân sub Cod Galben
Stiri actuale
Cod Portocaliu de inundaţii până duminică în judeţul Prahova. Alte 12 județe rămân sub Cod Galben

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, un Cod Portocaliu de inundaţii, valabil până duminică la prânz, în Prahova, şi Cod Galben, pentru aceeaşi perioadă, în mai multe județe.

Un bărbat din Prahova a fost reținut după ce a fost prins cu trei tone de artificii și petarde. Marfa urma să fie vândută
Stiri actuale
Un bărbat din Prahova a fost reținut după ce a fost prins cu trei tone de artificii și petarde. Marfa urma să fie vândută

În preajma sărbătorilor, înfloresc afacerile ilegale cu materiale pirotehnice. Doar pe proprietățile unui bărbat din Prahova au fost găsite aproape trei tone de artificii și petarde.

Polițiștii din Prahova au descoperit tone de artificii și pocnitori acasă la un bărbat. Individul a fost reținut
Stiri actuale
Polițiștii din Prahova au descoperit tone de artificii și pocnitori acasă la un bărbat. Individul a fost reținut

În preajma sărbătorilor, înfloresc afacerile ilegale cu materiale pirotehnice. Un bărbat din Prahova a fost deja reținut de polițiști, după ce oamenii legii au găsit, pe o proprietate a acestuia, aproape trei tone de artificii și pocnitori.

Amenda usturătoare primită de un șofer după ce a fost filmat conducând pe contrasens pe autostrada A3 București – Ploiești
Stiri actuale
Amenda usturătoare primită de un șofer după ce a fost filmat conducând pe contrasens pe autostrada A3 București – Ploiești

Un bărbat de 57 de ani din judeţul Prahova a fost amendat cu aproximativ 1.800 de lei după ce a fost filmat când conducea un autoturism pe contrasens, pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti.

Recomandări
Reforma pensiilor speciale poate salva banii din PNRR, crede șeful Senatului. Pîslaru avertizează că termenul a expirat
Stiri Politice
Reforma pensiilor speciale poate salva banii din PNRR, crede șeful Senatului. Pîslaru avertizează că termenul a expirat

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că, dacă România va reuși să aibă o lege a pensiilor magistraților până la finalul anului, banii din PNRR 'pot fi salvați'.

Viktor Orban: Ucraina trebuie să existe ca stat tampon. Concesiile teritoriale față de Rusia sunt inevitabile
Stiri externe
Viktor Orban: Ucraina trebuie să existe ca stat tampon. Concesiile teritoriale față de Rusia sunt inevitabile

Viktor Orban, a schiţat o viziune controversată asupra viitorului Ucrainei, sugerând că ţara ar trebui să existe după război în primul rând ca un stat tampon între Rusia şi NATO, informează sâmbătă dpa.

Cod galben de ploi abundente în zece județe și București. Până când este valabil | HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi abundente în zece județe și București. Până când este valabil | HARTĂ

Un cod galben de ploi abundente este valabil, de sâmbătă până duminică, în zece județe și municipiul București.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 29 Noiembrie 2025

02:24:55

Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Olivia Addams la întrebarea mesei rotunde

43:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28