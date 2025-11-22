Amenda usturătoare primită de un șofer după ce a fost filmat conducând pe contrasens pe autostrada A3 București – Ploiești

22-11-2025 | 19:06
Un bărbat de 57 de ani din judeţul Prahova a fost amendat cu aproximativ 1.800 de lei după ce a fost filmat când conducea un autoturism pe contrasens, pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti.

Totodată, bărbatul a rămas fără permisul de conducere pentru patru luni.

”Având în vedere apariţia în spaţiul public a unui clip video, la data de 21 noiembrie 2025, care surprinde, pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti, un autoturism care rula pe contrasens, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au demarat verificări. Astfel, a fost identificat şi sancţionat un bărbat, de 57 de ani, domiciliat în oraşul Breaza, judeţul Prahova”, a anunţat, sâmbătă seară, Poliţia Română.

Poliţiştii l-au amendat cu 1.822,5 lei.

De asemenea, bărbatului i-a fost reţinut permisul de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, pentru 120 de zile.

