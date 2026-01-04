Zeci de mii de oameni din patru județe stau fără curent electric de câteva zile. Echipele de intervenție abia fac față

Vântul puternic și ninsorile au rupt numeroși copaci care au căzut peste rețeaua electrică și au lăsat zeci de mii de oameni fără curent.

În Alba, Timiș, Hunedoara și Mureș, autoritățile intervin cu echipe de urgență și generatoare pentru a restabili alimentarea. Mai multe zone sunt din nou vizate de un cod galben și unul portocaliu de ninsori și polei.

Peste 43.000 de consumatori din 35 de localități au rămas fără curent electric în județul Alba, în special în zona Munților Apuseni.

Ana Maria Ghiniță, localnică din Câmpeni: „Nimeni nu se aștepta să dureze atât de mult, pe lângă ăsta lumea a început să se îngrijoreze cu mâncarea din frigider, faptul că nu puteai să îți încarci telefonul”.

În timp ce în multe localități problemele au fost remediate, în Roșia Montană oamenii încă așteaptă.

Claudia Apostol, localnic din Roșia Montană: „De alaltăieri seară s-a întrerupt energia electrică, la scurt timp au picat și rețele de telefonie. E o zonă extinsă avariată din cauza căderilor de zăpadă”.

Pe teren au ajuns 29 de echipe ale companiei de distribuție a energiei electrice. Iar pompierii au dus șapte generatoare electrice de mare putere pentru alimentarea provizorie cu electricitate a punctelor de transformare și a stațiilor de tratare și pompare a apei potabile.

Loredana Tiu, purtător de cuvânt Distribuţie Energie Electrică: „În acest moment nu putem da o estimare a timpului de remediere integrală, pentru că sunt foarte multe defecte care nu au fost identificate. Să sperăm că e o chestiune de ore”.

Și în județul Mureș, peste 600 de gospodării din 8 localități sunt afectate.

Localnici: „Aici cum bate un pic vântul sau ninge sau ceva , imediat se ia curentul”. (...)

„Ne e frică, că se strică centrala și alte aparate electrice”.

Au fost probleme și în Timiș.

Zorita Mircov, purtător de cuvânt ISU Timiș: „Peste 730 de consumatori sunt afectați de alimentarea cu energie electrică în localitățile Luncanii de Jos, Luncanii de Sus, Crivina de Sus, Poieni și Pietroasa”.

Situația este dramatică și în județul Hunedoara. 29 de localităţi au rămas fără energie electrică. Peste șapte mii de oameni au stat în beznă și fără căldură pe timpul nopții. Pompierii au dus două generatoare în zonă.

Vremea rea va continua. A fost emis un nou cod galben cu ninsori, vânt puternic și risc de polei în mare parte din țară, iar pentru zonele montane din județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara este în vigoare un cod portocaliu de ninsori.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













