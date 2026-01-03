Zeci de mii de famili din județul Alba au rămas fără energie electrică din cauza viscolului. Turiști blocați pe drumuri

Zeci de mii de consumatori de energie electrică din judeţul Alba au rămas nealimentaţi, sâmbătă dimineaţă, în urma avariilor produse de viscol pe reţeaua de furnizare.

Potrivit autorităţilor, viscolul puternic şi căderile masive de zăpadă au provocat avarii în mai multe zone, aproximativ 23 de mii de consumatori rămânând nealimentaţi cu energie electrică.

”Au fost identificate şase zone principale afectate, unde echipele operatorului de distribuţie desfăşoară intervenţii pentru remedierea defecţiunilor şi reluarea alimentării” anunţă autorităţile din Alba, care, pe fondul codului portocaliu de viscol, au convocat Comitetul Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă.

Potrivit sursei citate, în zona montană a judeţului, pe un drum comunal din localitatea Gârda de Sus, aproximativ 10-12 autoturisme au rămas blocate, şoferii fiind sprijiniţi de autorităţile locale să iasă din zonă.

Şi la Vadu Moţilor, în satul Boteşti, turişti rămaşi blocaţi cu autoturismele pe un drum au fost evacuaţi, iar la Arieşeni, un echipaj al operatorului de distribuţie a energiei electrice a rămas blocat în zăpadă, fiind scos de autorităţile locale.

În localităţile Vidra si Gârda de Sus, mai mulţi copaci au căzut pe reţelele de electricitate. Autorităţile le recomandă oamenilor să evite deplasările pe drumurile înzăpezite dacă acestea nu sunt strict necesare şi să nu plece la drum cu autovehiculele neechipate corespunzător.

