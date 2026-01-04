O nouă avarie majoră în București. Sectoarele unde apa caldă și căldura au fost oprite

04-01-2026 | 14:07
Compania Termoenergetica Bucureşti anunţă că, duminică dimineaţă, a avut loc o avarie la CET Sud, astfel că furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3 şi parţial în sectoarele 4 şi 5.

Sabrina Saghin

Se estimează că avaria va fi remediată în decurs de trei zile, dar ulterior mai sunt necesare 24 de ore pentru ca agentul termic să ajungă la parametrii optimi. La rândul lor, reprezentanţii Elcen afirmă că fac eforturi pentru a ţine în funcţiune echipamentele vechi şi că sunt esenţiale investiţiile în modernizarea centralelor.

„O nouă avarie la CET Sud - ELCEN, care aparţine de Ministerul Energiei, a avut loc în această dimineaţă. De această dată, problema a apărut la un cazan-turbină care încălzeşte sute de litri de apă. Astfel, furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3, şi parţial în sectoarele 4 şi 5. Ca soluţie provizorie, vom aronda o parte dintre consumatorii din Sectorul 4 la CET Progresul”, au anunţat, duminică, reprezentanţii Companiei Municipale Termoenergetica.

Aceştia au adăugat că, în prezent, temperatura agentului termic pe turul primar este de aproximativ 87°C, faţă de comanda cerută de 95°C, şi presiuni scăzute. Totodată, la nivelul CET Sud debitul maxim livrat va fi de aproximativ 5.000-5.500 t/h, un debit insuficient pentru a asigura parametrii optimi de funcţionare.

Potrivit ELCEN, termenul estimat pentru remedierea avariei este 7 ianuarie.

Apoi, după finalizarea lucrărilor şi repunerea în funcţiune a cazanului-turbină, este necesar un interval de aproximativ 24 de ore pentru ca temperatura agentului termic să ajungă la parametri normali în toate punctele termice afectate, au transmis reprezentanţii Termoenergetica.

„Electrocentrale Bucureşti S.A. (ELCEN) informează că în data de 04.01.2026, ora 06:50, s-a produs declanşarea cazanului de abur nr 4 în incinta CET Bucureşti Sud, ca urmare a evoluţiei fisurării unei ţevi aflate sub supraveghere tehnică de câteva zile. Acest incident a condus la oprirea turbinei cu abur nr 4 aferente acestui cazan. Intervenţiile tehnice asupra cazanului pot fi realizate doar după răcirea completă a acestuia, motiv pentru care durata estimată a indisponibilităţii este de aproximativ 3 zile. În prezent, nu există rezerve tehnice care să poată prelua integral sarcina grupului energetic indisponibilizat”, au precizat, la rândul lor, reprezentanţii Elcen.

Conform acestora, în acest moment, CET Bucureşti Sud funcţionează cu cazanul de abur nr 3 şi turbina de abur nr 3, precum şi cu două cazane de apă fierbinte. Această configuraţie permite menţinerea producţiei de energie termică necesare alimentării reţelei de termoficare, asigurând continuitatea livrării agentului termic şi limitarea impactului temperaturii livrate până la gardul centralei, chiar şi în condiţiile indisponibilizării temporare a unui grup energetic.

„Subliniem că angajaţii ELCEN fac eforturi deosebite să menţină în funcţiune echipamente vechi puse în funcţiune în anii 60-70 şi nemodernizate la timp din cauza subfinanţării îndelungate a companiei ce a împiedicat acţiunile de reabilitare majoră a instalaţiilor. Datoria Termoenergetica către ELCEN este în prezent de aprox 1,5 miliarde lei. Investiţiile în modernizarea centralelor ELCEN sunt esenţiale. În lipsa acestor investiţii, grupurile energetice riscă avarii majore”, a arătat Elcen.

Totodată, reprezentanţii Elcen au amintit că, pe amplasamentul fostului CET Titan au funcţionat capacităţi modulare de producere a energiei termice, care au asigurat, pentru o perioadă, agent termic suplimentar pentru zone din estul şi nord-estul Capitalei.

Ulterior, aceste echipamente au fost scoase din exploatare de Termoenergetica, ceea ce a dus la reducerea capacităţii locale de producţie şi la extinderea ariei deservite de CET Bucureşti Sud.

În lipsa acestor surse suplimentare, solicitarea asupra CET Bucureşti Sud a crescut semnificativ, limitând flexibilitatea de exploatare a centralei în situaţii de incident tehnic şi accentuând presiunea asupra unor echipamente deja foarte vechi.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 04-01-2026 13:53

