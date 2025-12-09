Republica Moldova cere din nou României energie de avarie. Chișinăul avertizează că vor fi prețuri mai mari

Compania „Moldelectrica” a solicitat din nou energie electrică de avarie în seara zilei de luni, 8 decembrie, a anunţat marţi ministrul energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, precizând că livrările se vor face la tarife mult mai mari.

„Solicitarea ajutorului de avarie a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic ca urmare a capacităţii limitate pe interconexiunea cu România şi abaterile de la valorile prognozate a consumului şi generării pe piaţa energiei electrice”, a explicat ministrul într-o postare video pe Facebook.

Ministrul Dorin Junghietu a precizat că preţul final va fi cunoscut la începutul lunii viitoare, dar că va fi mult mai mare, întrucât aceste livrări sunt separate de cele efectuate de către Energocom pe bază de contracte comerciale sau de la bursele de energie.

Pe 6 decembrie, „Moldelectrica” a solicitat preventiv ajutor de avarie din România timp de câteva ore, în urma atacurilor ruseşti asupra infrastructurii electrice din regiunea Odesa, care au făcut ca o parte a sudului Ucrainei să rămână fără curent, iar avariile au afectat şi fluxurile energetice din regiune. Moldelectrica a anunţat că un grup energetic important din Ucraina a fost deconectat, iar liniile de interconexiune au ajuns aproape de capacitatea maximă. Pentru a preveni suprasarcini în sistemul naţional, operatorul a solicitat preventiv energie de avarie din România.

În contextul noilor atacuri ruseşti asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat şi sistemul energetic al Moldovei reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, a anunţat că Uniunea Europeană ia în calcul creşterea sprijinului pentru Republica Moldova şi Ucraina. Bruxelles-ul lucrează deja la integrarea sistemelor energetice ale Moldovei şi Ucrainei cu reţeaua europeană, precum şi la finanţarea lucrărilor de refacere şi a măsurilor pentru creşterea rezilienţei, menţionează NewsMaker.

