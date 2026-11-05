De pe urma lor gruparea a câștigat, spun procurorii DIICOT, peste 3 milioane de euro. Cercetările au scos la iveală și faptul că doi polițiști din București îi ajutau pe interlopi.

Potrivit DIICOT, în 2020 un bărbat din București a înființat un grup infracțional la care au aderat ulterior zeci de suspecți cu un singur scop, să exploateze sexual tinere. Folosind metoda loverboy, suspecții le-au dus în Olanda, Germania și Austria, unde le-au forțat să se prostitueze.

Liderul poza în cântăreț de manele

Polițiștii spun că liderul ar fi pozat în cântăreț de manele ca să justifice sumele de bani câștigate de pe urma victimelor.

În casele suspecților polițiștii au descoperit sume impresionante, bijuterii ascunse în perne, dar și mai multe arme albe.

Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al IGPR: În luna septembrie a acestui an a fost semnat un ordin comun de anchetă cu autoritățile din Germania. Au fost puse și în Germania 21 de mandate de percheziție. Până acum au fost identificate 30 de victime care urmează să primească protecție în acest caz.

Corespondent ȘtirileProTV: În timpul cercetărilor, anchetatorii și-au dat seama că nu e prima dată când se confruntă cu această grupare. O parte dintre suspecți au fost implicați în anul 2024 într-un scandal monstru petrecut la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Pantelimon din București. Indivizii s-au lovit cu bâtele pe holuri și au distrus aparatura medicală.

Fiul liderului rețelei este și el judecat pentru un accident rutier petrecut tot acum 2 ani, la ieșirea dintr-un parc din București. Atunci a lovit mortal un băiețel de 9 ani și a rănit-o grav pe surioara acestuia.

Când au aflat că cel care le-a nenorocit copiii a fost ridicat de poliție într-un alt dosar penal, părinții au vrut să transmită un mesaj în fața DIICOT prin avocatul lor.

Cătălin Crăciunescu, avocat: Ne spune că nu li se pare normal ca individul să fie cercetat în libertate și că dacă nu era lăsat liber poate că acum nu vorbeam de victime exploatate sexual.

Gruparea era ajutată, spun procurorii DIICOT, de doi agenți de poliție de la Secția 23 din Capitală.