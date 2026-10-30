Centrele eparhiale vor lua măsuri pastorale, pe plan local, pentru informarea corectă a credincioşilor despre pericolul la care sunt expuşi prin participarea sau aderarea la grupări schismatice şi/sau eretice pretins „ortodoxe”, este una dintre hotărârile luate joi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, scrie News.ro.

Joi, în Aula Magna "Teoctist Patriarhul" a Palatului Patriarhiei, s-au desfăşurat, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, lucrările şedinţei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul şedinţei, Sfântul Sinod a adoptat o serie de hotărâri privind activitatea pastorală şi misionară a Bisericii, dintre care următoarele:

1) A declarat anul 2028 drept „Anul omagial al folosirii textelor biblice în viaţa liturgică a Bisericii" şi „Anul comemorativ al traducătorilor şi tipografilor cărţilor biblice şi liturgice" în Patriarhia Română şi a aprobat Programul-cadru (teologic-educaţional, cultural şi mediatic).

2) A aprobat proiectele de texte liturgice pentru: Acatistul şi Paraclisul Sfântului Sfinţit Mucenic Vlasie, Episcopul Sevastiei (11 februarie); Slujba Sfinţilor Martiri Militari (26 octombrie); Acatistul Icoanei Maicii Domnului „Grabnic ajutătoare" de la Mănăstirea Dintr-un Lemn (21 iulie); Slujba, Acatistul şi Paraclisul Icoanei Maicii Domnului „Rugul Aprins" (4 septembrie); Acatistul Sfintei Cuvioase Muceniţe Evloghia de la Samurcăşeşti (19 decembrie); Paraclisul Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj (8 martie).

Grupările pretins „ortodoxe” creează „confuzie în rândul credincioșilor”

3) A luat act cu preocupare de evoluţia grupărilor eretice şi schismatice, pretins „ortodoxe", care desfăşoară activităţi de cult similare celor ale Bisericii Ortodoxe, folosind abuziv titulaturi, veşminte, slujbe şi icoane specifice Bisericii Ortodoxe, creând confuzie în rândul credincioşilor, cărora le solicită donaţii pentru edificarea de lăcaşuri de cult, activităţi sociale şi religioase. Centrele eparhiale vor atrage atenţia asupra importanţei păstrării comuniunii depline cu Biserica Ortodoxă canonică şi a respectării rânduielilor canonice statornicite de Sfinţii Părinţi.

4) A aprobat proiectul de text al Codului pastoral de comunicare responsabilă în Biserica Ortodoxă Română, prin care sunt reunite şi sistematizate prevederile statutare şi hotărârile sinodale referitoare la responsabilitatea şi disciplina comunicării publice a clericilor.

5) A analizat situaţia pastoraţiei ortodocşilor străini şi misiunea în rândul imigranţilor din România.

6) A luat act, cu apreciere, de aprobarea, prin Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, a celor şapte manuale şcolare noi de Religie - cultul ortodox pentru clasa a IX-a şi a aprobat ca, la nivel local, Centrele eparhiale să încurajeze profesorii de Religie să se implice în realizarea viitoarelor proiecte de manuale şcolare pentru disciplina Religie, care vor fi evaluate la licitaţiile organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, în vederea aprobării pentru utilizarea în învăţământul preuniversitar.