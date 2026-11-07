Gruparea în cauză s-ar numi „Statul Masculin” (EM) și ar fi revendicat sabotajele în numele „luptătorilor Statului Masculin”, printr-un e-mail trimis joi autorităților responsabile de securitatea aeroporturilor din Roma, relatează El Espanol.

Italia, Cehia și Bulgaria au fost țările cele mai afectate de aceste alerte false, care au perturbat și zboruri cu plecare sau destinație în Spania, în special pe aeroportul Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Franța, Belgia, Austria, Polonia, Danemarca, Irlanda, Grecia, Finlanda, Serbia și România.

Agenția AFP relatează că un al doilea mesaj ar fi fost trimis și aeroportului din Sofia, Bulgaria. „Noi, luptătorii Statului Masculin, vom intra în istorie prin acțiunile noastre de astăzi. Regimul vostru feminist își va aminti de acest lucru toată viața”, se arăta în mesaj.

E-mailurile menționau companii aeriene ale căror aeronave ar fi fost vizate de presupusele amplasări de bombe și anunțau că mai sunt 60 de minute până la explozie. „Astăzi, cerurile voastre se vor înroși”, amenințau autorii mesajelor.

Cu toate acestea, în niciunul dintre zecile de incidente raportate nu au fost descoperite urme de explozibili reali. Până în prezent, nici persoanele responsabile pentru aceste alerte nu au fost identificate.

Ba mai mult, fondatorul „Statului Masculin” a negat vineri orice legătură cu alertele false cu bombă care se înmulţesc în Europa, fără a aduce însă probe sau dovezi.

Răspunzând la întrebările jurnaliştilor pe această temă, fondatorul mişcării, Vladislav Pozdniakov, a afirmat pe Telegram că mişcarea „pur şi simplu nu mai există din 2021”, anul în care a fost interzisă de autorităţile ruse.

„Cei care organizează astăzi provocări pe teritoriul ţărilor din Uniunea Europeană (în numele acestei mişcări, n.r.) acţionează în propriul interes, folosindu-se pur şi simplu de un steag fals”, a adăugat el. „Nu că mi-ar păsa în mod special de Europa, de securitatea sau de economia ei (de fapt, nu-mi pasă deloc), ci pur şi simplu le răspund jurnaliştilor europeni”, a explicat el.

Ce este „Statul Masculin”, gruparea rusă suspectată de implicare în alertele false

Cunoscută și sub numele de Muzhskoi Legion („Legiunea Masculină”), organizația „Statul Masculin” este o comunitate fondată pe rețelele sociale în 2016 de rusul Vladislav Pozdniakov. Gruparea promovează idei legate de exaltarea masculinității, antifeminism și homofobie și are, de asemenea, influențe ale mișcărilor paramilitare de extremă dreapta.

Cu zeci de mii de membri, organizația a profitat de legea promulgată de președintele rus Vladimir Putin, la 30 iunie 2013, care condamnă așa-numita „propagandă homosexuală”. Una dintre campaniile grupării a vizat lanțul de restaurante japoneze Tanuki, pe motiv că acesta folosea un steag curcubeu drept emblemă și prezenta o persoană de culoare într-o reclamă.

Avocatul grupării, Dzambolat Gabarayev, a invocat această lege pentru a justifica în instanță campania de hărțuire împotriva restaurantului.

În 2018, însă, organizația a lansat o campanie împotriva femeilor din Rusia care socializau cu suporterii străini veniți în țară pentru Campionatul Mondial de Fotbal. Acțiunea s-a încheiat cu condamnarea lui Pozdniakov. Fondatorul grupării a recunoscut că a organizat campania de hărțuire, în timp ce avocatul său a încercat să susțină că „femeile însele erau cele care îi umileau pe bărbați”.

Liderul organizației a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru extremism, însă nu a executat pedeapsa, deoarece hotărârea a fost anulată în anul următor. La scurt timp, acesta a părăsit Rusia, iar în prezent se presupune că locuiește în Polonia.

Deși Rusia lui Putin este cunoscută pentru politicile sale intolerante față de diversitate, ideologia promovată de „Statul Masculin” a fost considerată excesivă chiar și de autoritățile judiciare ruse. Acuzată de promovarea violenței împotriva femeilor, imigranților și minorităților sexuale, precum și de răspândirea unor idei antisemite și antiucrainene, organizația a fost declarată extremistă în octombrie 2021, printr-o decizie a unei instanțe din regiunea rusă Nijni Novgorod.

De atunci, activitățile grupării sunt interzise pe teritoriul Rusiei. Canalele sale de pe Telegram și YouTube, precum și conturile de pe rețeaua socială rusă Vkontakte, au fost blocate. Cu toate acestea, Pozdniakov a continuat să distribuie conținut către un public numeros.

Liderul grupării deține în continuare un canal personal, care îi poartă numele, Pozdniakov 3.0. Fondatorul Telegram, Pavel Durov, susține că nu îl poate bloca, întrucât nu există motive juridice care să justifice o astfel de măsură.

Tot joi, Pozdniakov a publicat mai multe videoclipuri și materiale. Într-unul dintre acestea a răspuns întrebărilor adresate de un jurnalist BBC pentru serviciul în limba rusă, referitoare la presupusa revendicare a alertelor false: „Statul Masculin nu mai există de mulți ani”.

Grupările ultranaționaliste și antifeministe, tot mai prezente în Rusia

În ultimii ani, pe fondul războiului din Ucraina și al orientării Kremlinului către promovarea valorilor tradiționale și a familiilor numeroase, în Rusia au apărut tot mai multe organizații care promovează idei misogine, antiavort și xenofobe, beneficiind de toleranța autorităților.

O organizație cu idei similare este Muzhskoi Put („Calea Masculină”), care susține că apără „drepturile bărbaților ruși”, promovează un model de familie „extrem de patriarhal” și pretinde că îi protejează pe bărbați în fața unei presupuse inegalități în favoarea femeilor.

Unele dintre aceste grupări critică inclusiv autoritățile ruse, pe care le consideră prea liberale, reproșându-le că susțin politici prea permisive și că angajează prea multe femei în funcții din administrația publică.

Potrivit agenției EFE, presa independentă din Rusia și publicațiile occidentale au asociat serviciile de securitate și Biserica Ortodoxă Rusă cu finanțarea și sprijinirea acestor organizații.