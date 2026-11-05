Procurorii DIICOT şi poliţişti de la Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane efectuează joi 36 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Buzău, într-un dosar care vizează membrii clanului Burtea, potrivit Agerpres.

Acuzaţiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism, favorizarea făptuitorului şi divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Conform unor surse judiciare, printre suspecţii din dosar se află şi Mario Danciu, tânărul care a produs, în august 2024, accidentul în parcarea exterioară a Parcului Pantelimon, în urma căruia a ucis cu maşina un băieţel de nouă ani şi a rănit-o grav pe sora lui, în vârstă de șapte ani.

În dosar sunt suspecţi şi doi agenţi de poliţie, acuzaţi că îi ajutau cu informaţii pe proxeneţii din acest clan.

Sunt percheziții și în Germania

Potrivit unui comunicat al DIICOT, simultan cu descinderile din România, sunt efectuate 21 de percheziţii domiciliare în Germania, pe raza oraşelor Nürnberg, Hamburg, Freiburg şi Stuttgart, precum şi în Viena (Austria), în incinta unui club.

Procurorii susţin că, din luna ianuarie 2020 şi până în prezent, sub coordonarea unui bărbat de 35 de ani, pe raza municipiului Bucureşti s-a constituit şi a acţionat o grupare de criminalitate organizată, cu aproximativ 30 de membri, în scopul obţinerii unor importante sume de bani din exploatarea sexuală a mai multor tinere în diverse ţări europene.

Liderul clanului provine dintr-o familie care, de-a lungul timpului, a obţinut sume consistente de bani din activităţi ilicite.

Nucleul grupării s-a dezvoltat în baza legăturilor de rudenie existente între majoritatea membrilor, mulţi dintre aceştia având experienţă în săvârşirea de infracţiuni şi fiind adaptabili la cele care le aduceau un profit financiar.

Astfel, suspecţii au acţionat pentru identificarea şi recrutarea victimelor, transportarea acestora în scopul exploatării sexuale pe teritoriul Germaniei, Olandei şi Austriei, activarea şi promovarea anunţurilor pe site-uri de specialitate, conducerea victimelor la locaţiile clienţilor şi cazarea acestora în diferite imobile închiriate în acest scop.

Tinerele erau recrutate prin metoda lover boy

Până în prezent, au fost identificate aproximativ 30 de victime, care au fost determinate să practice prostituţia în beneficiul grupării.

Sumele de bani obţinute din exploatarea sexuală a tinerelor intrau în posesia proxeneţilor prin trei modalităţi: transferuri bancare sau sisteme de transfer rapid de numerar; transport direct de numerar, prin intermediul unor şoferi sau al altor persoane de încredere; colectare directă, când suspecţii se deplasau personal în străinătate, atât pentru ridicarea banilor, cât şi pentru menţinerea controlului asupra tinerelor exploatate. Anchetatorii susţin că doar prin intermediul transferurilor monetare, suspecţii au obţinut şi rulat suma de peste 3 milioane de euro.

Tinerele erau recrutate prin metoda lover boy şi ulterior determinate, prin şantaj emoţional şi violenţă fizică, să practice prostituţia.

Din anchetă a mai reieşit că membrii clanului Burtea au beneficiat de sprijinul a doi agenţi de poliţie, unul dintre aceştia oferind informaţii cu privire la o plângere formulată de una dintre victime, în timp ce un altul a efectuat demersurile necesare în vederea preluării instrumentării cauzei, pentru a exercita controlul asupra desfăşurării cercetărilor penale şi a tergiversării acestora.

De asemenea, al doilea poliţist le-a divulgat membrilor grupării informaţii despre dosarele care îi vizau, după ce a accesat bazele de date gestionate de MAI.

Având în vedere caracterul transfrontalier al acţiunilor grupării şi pentru documentarea activităţii infracţionale, la iniţiativa procurorilor DIICOT, în luna septembrie 2026, autorităţile de aplicare a legii din România şi din Germania au semnat, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – JIT (Joint Investigation Team).

La activităţile din România participă şi reprezentanţi ai Europol, precum şi ai poliţiei din Germania, iar la acţiunea desfăşurată în afara graniţelor ţării este prezent şi un reprezentant al Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane.

Procurorii precizează că „persoanele menționate beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit legii, iar orice măsuri sau acuzații prezentate în cadrul acestui material reprezintă etape și susțineri din cadrul procedurilor judiciare aflate în desfășurare, fără a fi de natură să înlăture dreptul acestora la un proces echitabil și la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă”.