Potrivit YNet News, un înalt oficial al grupării Houthi din Yemen, susținută de Iran, a acuzat Egiptul că a declarat, de fapt, război Yemenului, după ce parlamentul egiptean a aprobat acordarea de asistență militară Arabiei Saudite, care susține guvernul yemenit, recunoscut la nivel internațional în conflictul său cu mișcarea Houthi.

Mohammed Ali al-Houthi, membru al biroului politic al grupării, a condamnat decizia într-un mesaj publicat pe Telegram. „Egiptul și parlamentul său declară astfel război Republicii Yemen, făcând în același timp o favoare enormă Israelului”, a scris el.

Avertismentul a venit la o zi după ce parlamentul egiptean a aprobat cererea președintelui Abdel Fattah al-Sisi de a acorda sprijin militar defensiv Arabiei Saudite, pe fondul intensificării atacurilor cu rachete și drone ale grupării Houthi împotriva regatului.

Autorizația permite Cairo-ului să ia măsuri pentru a ajuta Riadul să-și apere teritoriul și suveranitatea, deși amploarea exactă a oricărei desfășurări de forțe egiptene nu a fost precizată oficial.

Sisi a subliniat că orice implicare a Egiptului ar avea un caracter strict defensiv și nu ar include atacuri asupra Yemenului. Cu toate acestea, decizia ridică perspectiva unei implicări mai directe a Egiptului în conflict, în contextul în care Arabia Saudită solicită asistență militară suplimentară pentru a contracara atacurile grupării Houthi asupra orașelor și infrastructurii sale.

Houthiții, care controlează capitala Yemenului, Sanaa, și-au intensificat atacurile împotriva Arabiei Saudite în ultimele săptămâni.

Riadul susține forțele aliniate guvernului yemenit recunoscut la nivel internațional, în timp ce houthiții sunt susținuți de Iran. Decizia Egiptului survine pe fondul îngrijorării crescânde că luptele ar putea atrage în conflict și alte puteri regionale.