Prejudiciul este estimat la 9 milioane de euro.

Gruparea ar fi fost înființată în urmă cu aproape 3 ani de 5 indivizi și de-a lungul timpului a crescut la 30 de membri.

Cum funcționa schema

Schema pusă la cale era complexă. Infractorii s-ar fi folosit de mai multe firme pe care le-ar fi administrat sau controlat, prin intermediul cărora comandau mari cantități de mărfuri, produse care puteau fi vândute ușor ulterior, din România sau străinătate. Mărfurile erau încărcate în tiruri și porneau spre destinație, doar că, spun anchetatorii, documentele care însoțeau transporturile erau falsificate.

Undeva pe traseu, bunurile erau transferate în alte mașini, iar apoi șoferul oprea la o unitate de poliție și anunța că a fost jefuit. În alte cazuri, remorca tirului era înlocuită cu una asemănătoare, goală, iar plăcuțele de înmatriculare erau inversate. Într-un alt caz, șoferul a anunțat că a lăsat remorca într-o parcare ca să meargă cu capul tractor în service, și când s-a întors nu a mai găsit-o.

Aproximativ 70 de transporturi, cu electronice, electrocasnice, cereale, produse cosmetice sau băuturi alcoolice, au fost jefuite astfel. Prejudiciul estimat se ridică la 9 milioane de euro. Membrii grupării au fost duși la audieri, iar ancheta continuă, în acest caz, pentru înșelăciune, fals și spălarea banilor.