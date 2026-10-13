Unii dintre marinari au fost aduși în siguranță la mal, însă alții sunt căutați și la această oră. Între timp, la noi în țară tot mai mulți navigatori cer debarcarea de teama acestor lovituri.

Atacurile cu drone au avut loc în noaptea de luni spre marți în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră.

Nava Chelsea 3 venea din Turcia și se îndrepta spre Republica Moldova. Când a fost lovită de drone se afla la doar 33 de km de țărmul bulgăresc. Nava este ucraineană și a fost înregistrată la Odesa.

Echipajul format din 15 persoane a fost salvat, însă cinci dintre marinari sunt răniți.

Lyubomir Nikolov, secretar general în Ministerul de Interne: „Înfruntând o mare extrem de agitată și riscându-și propriile vieți, polițiștii de frontieră s-au grăbit să ajungă la navă – cel mai probabil atacată de trei drone – și au salvat 15 marinari: opt azeri și șapte ucraineni”.

Ulterior a venit informația potrivit căreia o altă navă - HS Dignity care trebuia să ajungă la Brăila - a fost de asemenea lovită de drone și s-a scufundat lângă Krapets, foarte aproape de țara noastră. Potrivit unui guvernator local, cinci membri ai echipajului sunt teferi însă alți 11 sunt căutați.

În urmă cu o săptămână alte două vase au fost țintite de drone în apele Bulgariei, iar o alta chiar în dreptul României.

Rumen Radev, premierul Bulgariei: „Reprezentanții noștri permanenți la NATO și Uniunea Europeană au fost informați, iar eu urmează să discut cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Bulgaria continuă să solicite sprijin pentru investigarea acestor atacuri”.

Între timp Sindicatul Liber al Navigatorilor primește zilnic cereri din partea marinarilor care, de teamă, cer debarcarea.

Kumar Herkes, șeful mecanic al unei nave: „Situația este foarte rea. În fiecare noapte se aud sirene. Ne este foarte frică, în fiecare secundă am sentimentul că voi muri”.

Marinar: „De la 12 mile în partea cealaltă nu mai este nimic sigur pentru navigație, pentru nimeni”.

Marinar: „Merg pentru bani. Dar e frică puțin”.

Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor din România (SLN): „Ne cer ajutorul, chiar azi avem două nave care ne-au cerut ajutorul, una e deja la limita abandonului”.

Alexandru Sintu, director firmă de transport: „Nu mai este doar un conflict în Ucraina, s-a extins și pe culoarul de vest al Mării Negre. Asigurările care și așa puneau o presiune foarte mare pe armatori vor crește destul de mult”.

Peste 120 de vapoare au fost atacate în Marea Neagră de la începutul războiului și până acum.