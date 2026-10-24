„Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne intervine pe Marea Neagră pentru căutarea celor trei membri ai echipajului navei comerciale «KHORYV», căzuți în apă. În acest sens, la solicitarea Centrului Maritim de Coordonare (MRCC), un elicopter Black Hawk, cu indicativul 275, a decolat de la Constanța pentru executarea unei misiuni de căutare în zona maritimă în care a fost semnalată dispariția celor trei persoane”, anunță, sâmbătă, Inspectoratul General al Aviației, potrivit News.ro.

Misiune în dinamică pentru găsirea supraviețuitorilor

Potrivit sursei citate, misiunea este în dinamică, iar intervenția are ca obiectiv căutarea persoanelor dispărute.

O amplă operațiune de salvare a fost demarată, vineri, în Marea Neagră, după ce o navă ar fi fost vizată de un atac cu drone.

Bilanțul atacului și starea navei comerciale

Nouă marinari au fost salvați, trei sunt dispăruți, iar unul a murit.

Nava, care era sub pavilionul Insulelor Comore, a suferit avarii majore și s-a răsturnat, existând riscul iminent de scufundare, în afara apelor teritoriale ale României, preciza Garda de Coastă.