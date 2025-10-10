Parolele prea simple, poarta deschisă pentru hackeri. Sfaturile experților pentru protejarea conturilor online

Fie că vorbim despre conturi bancare, rețele sociale, aplicații prin care plătim facturi sau diverse servicii, folosim parole mult prea ușoare.

Alexandra Clej,  Gina Obrejan

Chiar dacă vrem să le ținem minte rapid, experții avertizează că acestea au o vulnerabilitate crescută și că ne transformăm într-o pradă nevinovată pentru atacatorii cibernetici. De asemenea, anumite nume pot fi ghicite ușor.

Am ajuns să avem, în medie, peste 170 de parole pentru conturile noastre online, o adevărată colecție de combinații care ar trebui să ne protejeze. În realitate însă...

Băiat: „La mine e aceeași parolă la toate conturile, deci dacă o sparge pe una, e cam... gata.”

Ar trebui să fim mult mai prudenți, spun experții.

Marius Rusu, programator: „Minimum 12 caractere, litere mici, litere mari, caractere speciale. O parolă complexă, bine aleasă este ca o centură de siguranță în mediul online.”

Potrivit datelor colectate de o platformă de cercetare în domeniul securității cibernetice, cea mai folosită combinație la nivel mondial rămâne clasicul 123456. În top mai apar și cuvintele „administrator” sau „parolă”, și acestea compromise frecvent de hackeri.

Și în România, pe lângă înșiruiri simple de cifre, mulți aleg să își folosească prenumele, iar în top sunt „Andreea”, „Alexandra” sau „Alexandru”, parole ușor de decriptat de către atacatorii cibernetici.

Pentru pirații internetului, codurile simple sunt cea mai rapidă rută către datele personale ale unui utilizator și, de multe ori, către banii acestuia din cont.

Adrian Roșian, dezvoltator software: „Atunci când această parolă este scăpată dintr-o bază de date pe care noi am folosit-o, de exemplu, a unui site de cumpărături sau social media, se numește atac de forță brută asupra ei, se poate genera parola.”

Specialiștii în securitate cibernetică susțin că parolele cele mai sigure pot fi chiar fraze.

Alexa Josephs, expert în securitate cibernetică DNSC: „Dimineața beau 3 cafele! E o parolă mai lungă, logică pentru utilizator, dar dificil de spart de către aceste sisteme automatizate care sunt folosite de atacatori.”

Experții recomandă și autentificarea în doi pași, prin recunoaștere facială sau generarea unui cod dintr-o altă aplicație. Util este și un manager de parole, un seif virtual. Nu ar strica nici schimbarea codurilor de siguranță la trei luni.

O cercetare din acest an a unei publicații din domeniul securității cibernetice arată că mai bine de 90% dintre parole sunt utilizate la două sau mai multe conturi.

