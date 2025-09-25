Noi fraude online în numele unor platforme cunoscute. La ce trebuie să fii atent pentru a nu deveni victima escrocilor

25-09-2025 | 16:17
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra creșterii fraudelor online în numele unor platforme ca OLX sau ePantofi și recomandă evitarea oferirii de date personale sau financiare și a plăților în afara canalelor oficiale.

"Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi. Aceştia creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime şi încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăţi în afara canalelor oficiale. Scopul lor este acelaşi: să colecteze datele de card şi să obţină plăţi frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranţă", avertizează DNSC, într-o postare publicată, joi, pe pagina oficială de Facebook a instituţiei.

DNSC recomandă utilizatorilor să nu completeze niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe reţele sociale sau în comentarii şi să verifice întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online. Adresele ".ro" sau ".com" pot fi imitate prin mici variaţii (ex: epantofi.online).

"Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă", precizează specialiştii DNSC.

Aceştia mai recomandă folosirea unui antivirus actualizat şi activarea autentificării cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil.

Fraudele din mediul online pot fi raportate la numărul 1911 sau completând formularul de sesizare pe pnrisc.dnsc.ro.

"Într-o lume digitală în continuă schimbare, vigilenţa rămâne cea mai bună apărare. Nu lăsa atacatorii să profite de încrederea ta. Protejează-ţi datele şi verifică de două ori înainte de a da click", au mai transmis experţii DNSC pe pagina de socializare. 

Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României, pe agendă

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 25-09-2025 16:09

DNSC avertizează că atacatorii cibernetici îşi intensifică fraudele online, folosind site-uri false OLX, ePantofi şi imagini cu persoane publice pentru a promova câştiguri înşelătoare.

