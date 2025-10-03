Zăpadă și ploi abundente în sud-vestul țării. Drumarii intervin cu utilaje pe drumurile afectate

Angajaţii de la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova intervin, vineri dimineaţă, pe mai multe artere aflate în aria de acţiune a acestora, în zonele montane fiind înregistrate precipitaţii sub formă de zăpadă.

Spre exemplu, pe DN 67C Transalpina, de la jumătatea drumului de la Novaci către Rânca, partea carosabilă este curată şi umedă, izolat fiind zăpadă tocată sub un centimetru, ninge mărunt şi s-a acţionat cu două utilaje cu lamă, efectuând-se permanent revizii.

Totodată, s-a acţionat şi pe DN 7A, care leagă localităţile Brezoi de Petroşani, unde au fost mai mulţi copaci rupţi de greutatea zăpezii.

De asemenea, s-au efectuat acţiuni de curăţare carosabil, îndepărtare aluviuni, asigurare scurgere ape pe mai multe drumuri, printre care DN 57 şi DN 6, unde au intervenit angajaţii Secţiei Drumuri Naţionale (SDN) Orşova, şi pe DN 65F, unde a intervenit SDN Craiova, pentru a menţine condiţiile de siguranţă pe reţeaua rutieră.

"Angajaţii DRDP Craiova acţionează peste tot unde se constată că sunt probleme cauzate de fenomenele meteo din ultimele 24 de ore. În zonele montane avem zăpadă, în zonele de câmpie avem precipitaţii abundente cu risc de inundaţii. Facem patrulări frecvente pe toate sectoarele de drum şi intervenim ori de câte ori este nevoie, se fac aceste revizii inclusiv cu utilaje pentru a se acţiona în cel mai scurt timp", a declarat vineri, pentru AGERPRES, Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova.

Drumarii fac apel la conducătorii auto să conducă prudent şi să anunţe dacă pe partea carosabilă sunt probleme.

"Facem un apel la conducătorii auto să conducă prudent şi, dacă văd că pe partea carosabilă sunt probleme, să ne anunţe în cel mai scurt timp, fie prin apelul de urgenţă, fie prin intermediul reţelelor de socializare şi în cazul în care îi întâlnesc pe partea carosabilă pe colegii noştri că lucrează, să reducă viteza şi să circule cu atenţie sporită, pentru a nu avea niciun fel de probleme", a adăugat Cristi Tudor.

