Zăpadă și ploi abundente în sud-vestul țării. Drumarii intervin cu utilaje pe drumurile afectate

Stiri actuale
03-10-2025 | 11:28
zapada drumari
Foto: DRDP Cluj

Angajaţii de la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova intervin, vineri dimineaţă, pe mai multe artere aflate în aria de acţiune a acestora, în zonele montane fiind înregistrate precipitaţii sub formă de zăpadă.

autor
Mihaela Ivăncică

Spre exemplu, pe DN 67C Transalpina, de la jumătatea drumului de la Novaci către Rânca, partea carosabilă este curată şi umedă, izolat fiind zăpadă tocată sub un centimetru, ninge mărunt şi s-a acţionat cu două utilaje cu lamă, efectuând-se permanent revizii.

Totodată, s-a acţionat şi pe DN 7A, care leagă localităţile Brezoi de Petroşani, unde au fost mai mulţi copaci rupţi de greutatea zăpezii.

De asemenea, s-au efectuat acţiuni de curăţare carosabil, îndepărtare aluviuni, asigurare scurgere ape pe mai multe drumuri, printre care DN 57 şi DN 6, unde au intervenit angajaţii Secţiei Drumuri Naţionale (SDN) Orşova, şi pe DN 65F, unde a intervenit SDN Craiova, pentru a menţine condiţiile de siguranţă pe reţeaua rutieră.

"Angajaţii DRDP Craiova acţionează peste tot unde se constată că sunt probleme cauzate de fenomenele meteo din ultimele 24 de ore. În zonele montane avem zăpadă, în zonele de câmpie avem precipitaţii abundente cu risc de inundaţii. Facem patrulări frecvente pe toate sectoarele de drum şi intervenim ori de câte ori este nevoie, se fac aceste revizii inclusiv cu utilaje pentru a se acţiona în cel mai scurt timp", a declarat vineri, pentru AGERPRES, Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova.

Citește și
zapada balea și transfagarasan
Iarnă în Făgăraș la final de septembrie. ANM anunță ninsori abundente și viscol. Zăpada de la Bâlea Lac crește rapid

Drumarii fac apel la conducătorii auto să conducă prudent şi să anunţe dacă pe partea carosabilă sunt probleme.

"Facem un apel la conducătorii auto să conducă prudent şi, dacă văd că pe partea carosabilă sunt probleme, să ne anunţe în cel mai scurt timp, fie prin apelul de urgenţă, fie prin intermediul reţelelor de socializare şi în cazul în care îi întâlnesc pe partea carosabilă pe colegii noştri că lucrează, să reducă viteza şi să circule cu atenţie sporită, pentru a nu avea niciun fel de probleme", a adăugat Cristi Tudor. 

Vreme severă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”

Sursa: Agerpres

Etichete: craiova, frig, zapada, drdp,

Dată publicare: 03-10-2025 10:58

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
S-a închis Transalpina. Circulația a fost oprită din cauza ninsorilor abundente. Este cod roșu și zăpadă de 50 cm | FOTO
Vremea
S-a închis Transalpina. Circulația a fost oprită din cauza ninsorilor abundente. Este cod roșu și zăpadă de 50 cm | FOTO

Circulația pe Transalpina este suspendată începând de joi, pentru a doua oară în această săptămână, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Iarnă în Făgăraș la final de septembrie. ANM anunță ninsori abundente și viscol. Zăpada de la Bâlea Lac crește rapid
Stiri actuale
Iarnă în Făgăraș la final de septembrie. ANM anunță ninsori abundente și viscol. Zăpada de la Bâlea Lac crește rapid

Cod portocaliu de ninsori la munte. Stratul de zăpadă la Bâlea Lac, aflat la peste 2.000 m altitudine în Munții Făgăraș, este de șapte centimetri și poate ajunge până la 30-40 cm, anunță miercuri ANM.

Iarnă în septembrie. Cât de mare este stratul de zăpadă la Bâlea Lac. Drumarii intervin pe Transfăgărășan | FOTO
Stiri actuale
Iarnă în septembrie. Cât de mare este stratul de zăpadă la Bâlea Lac. Drumarii intervin pe Transfăgărășan | FOTO

Drumarii acționează în continuare pe Transfăgărășan pentru deszăpezire. Stratul de zăpadă la Bâlea Lac măsoară între 4 și 5 cm, iar pe versanți a atins chiar 10 cm.

Alertă meteo în România: ploi, frig și primele ninsori la munte, se va depune strat de zăpadă
Vremea
Alertă meteo în România: ploi, frig și primele ninsori la munte, se va depune strat de zăpadă

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă pentru perioada 29 septembrie, ora 10:00, până pe 2 octombrie, ora 10:00, care anunță o schimbare majoră a vremii.

Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO & FOTO
Stiri actuale
Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO & FOTO

Primii fulgi zăpadă din această toamnă au picat la Bâlea Lac. Echipajele de deszăpezire din Brașov vor interveni în cursul zilei de luni pentru a curăța șoselele.

Recomandări
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”
Stiri actuale
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”

Jumătate de țară se află sub coduri roșii, portocalii și galbene de vânt, ploi abundente și chiar ninsori, la munte.  

Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
Stiri actuale
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat oficial preluarea cotei de o jumătate (½) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu.

Putin ceartă Europa: ”Interzicerea oponenților politici nu funcționează”. Lista opozanților ruși morți după ce l-au criticat
Stiri externe
Putin ceartă Europa: ”Interzicerea oponenților politici nu funcționează”. Lista opozanților ruși morți după ce l-au criticat

Vladimir Putin a criticat Europa pentru ”interzicerea” oponenților politici, spunând că acest lucru nu funcționează. Există însă o lungă listă de oponenți ai lui Putin care ar fi fost uciși la ordinul Kremlinului.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 2 Octombrie 2025

43:21

Alt Text!
La Măruță
2 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28