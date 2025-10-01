Ninge fără oprire la Bâlea Lac. ANM anunță că stratul de zăpadă poate ajunge la aproape jumătate de metru

zapada balea și transfagarasan

Cod portocaliu de ninsori la munte. Stratul de zăpadă la Bâlea Lac, aflat la peste 2.000 m altitudine în Munții Făgăraș, este de șapte centimetri și poate ajunge până la 30-40 cm, anunță miercuri ANM.

autor
Aura Trif

La peste 2000 de metri altitudine, cea mai înaltă șosea din țară a fost acoperită marți seara cu zăpadă și gheață, iar vântul a suflat cu putere, punând în pericol siguranța șoferilor.

Drumarii au încercat să intervină cu două utilaje pentru a curăța carosabilul, dar și-au dat seama că ar putea să piardă controlul acestora în condițiile de viscol de la munte.

Cod portocaliu de ninsori și viscol la munte

Meteorologii avertizează că, începând de joi, intră în vigoare un cod portocaliu de ninsori abundente, viscol şi depuneri consistente de zăpadă, valabil pentru zona montană înaltă a judeţului Sibiu, la peste 1.500 de metri altitudine, în special pe crestele din Munţii Făgăraş.

"În zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba şi Sibiu, la altitudini de peste 1.600 de metri, va ninge abundent şi se va depune strat consistent de zăpadă de 30-40 de centimetri", informează ANM.

Turiştii care intenţionează să urce în zona montană sunt sfătuiţi să se informeze asupra condiţiilor meteo şi să se echipeze corespunzător

Accesul la Bâlea Lac se face pe Transfăgărăşan, fiind nevoie de anvelope de iarnă sau cu transportul pe cablu, cu telecabina, dacă permit condiţiile meteo. 

Viscol puternic la munte. Utilajele de deszăpezire nu făceau față condițiilor. Circulația a fost închisă pe Transalpina

Sursa: Agerpres

Etichete: ninsoare, cod portocaliu, anm, transfagarasan, zapada, Bâlea Lac,

Dată publicare: 01-10-2025 11:10

