Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO & FOTO

Stiri actuale
29-09-2025 | 10:33
Primii fulgi zăpadă din această toamnă au picat la Bâlea Lac. Echipajele de deszăpezire din Brașov vor interveni în cursul zilei de luni pentru a curăța șoselele.

Aura Trif

Prima zăpadă din această toamnă s-a așternut deja la peste 2.000 de metri altitudine în munții Făgăraș la Bâlea Lac și pe Transfăgărășan. A început să ningă de la primele ore ale dimineții, iar stratul de zăpadă este modest deocamdată, de în unele locuri depășind 1-2 centimetri.

Temperatura din timpul dimineții a fost una negativă, -1,4 grade Celsius. Deocamdată zăpada depusă nu prezintă probele pe drumul Transfăgărășan ce leagă județul Sibiu de Argeș, drumarii din cadrul Districtului Bâlea intervin în curul zilei cu utilajele necesare și vor răspândi și materiale antiderapante și în zilele următoare.

Șoferi care ajung pe Transfăgărășan sunt rugați să circule cu prudență și să adapteze stilul de condus la condițiile de drum.

„Prima ninsoare din acest sezon pe #Transfăgărășan! În zona #Bâlea Lac peisajul s-a albit în această dimineață în urma ninsorii. Cu toate că deocamdată #zăpada depusă nu prezintă probele, colegii noștri din cadrul Districtului Bâlea vor intervenii în cursul zilei cu utilajele dotate cu lamă și vor răspândi și materiale antiderapante, mai ales că în zilele următoare ne așteptăm ca situația să se înrăutățească! În același timp, îi rugăm pe șoferi să circule cu prudență și să adapteze stilul de condus la condițiile de drum!”, a anunțat DRDP Brașov pe Facebook.

Ploi și frig în toată țara

De luni și până joi, în toată țara este în vigoare o avertizare meteo de vreme rece, ploi moderate cantitativ și predominant ninsori la altitudini de peste 1.700 m.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 11 și 20 de grade Celsius, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 1 și 10 grade, urmând să fie chiar mai scăzute în zonele depresionare.

„Vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni. Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp. La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5...10 cm”, potrivit ANM. 

