Stratul de zăpadă de la Bâlea Lac măsoară deja câțiva cm. Drumarii au ieșit cu utilajele pe șosele | FOTO

Drumarii acționează în continuare pe Transfăgărășan pentru deszăpezire. Stratul de zăpadă la Bâlea Lac măsoară între 4 și 5 cm, iar pe versanți a atins chiar 10 cm.

Prima zăpadă din această toamnă s-a așternut deja la peste 2.000 de metri altitudine în munții Făgăraș la Bâlea Lac și pe Transfăgărășan.

Drumarii din zonă acționează în continuare cu utilajele din dotare dotate cu lamă și răspânditor de sare și pe Transfăgărășan.

O porțiune din Transalpina, închisă din cauza zăpezii

Pe Transalpina, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației până mâine, la ora 09:00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Viscolul și precipitațiile au determinat formarea unui strat de gheață pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu pot interveni în siguranță, transmite DRDP Craiova.

Avertizare de vreme severă în toată țara

Întreaga țară a intrat luni de dimineață sub o informare de vreme severă, emisă de meteorologi. Temperaturile au scăzut în toate regiunile, iar în zonele de munte a început deja să ningă, deși suntem pe final de septembrie.

Polițiștii le recomandă trecătorilor să evite să se aventureze, mai ales că este și ceață. Dacă ajung în zonă, sunt sfătuiți să își monteze cauciucuri de iarnă la mașini.

Pe întreg teritoriul, temperaturile vor scădea simțitor, ajungând la valori specifice mai degrabă sfârșitului de toamnă. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 11 și 20 de grade Celsius, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 1 și 10 grade, urmând să fie chiar mai scăzute în zonele depresionare.

