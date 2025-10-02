Circulația pe Transalpina, închisă din nou din cauza ninsorilor abundente. Drumarii intervin cu utilaje

Circulația pe Transalpina este suspendată începând de joi, pentru a doua oară în această săptămână, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Drumarii acţionează pe acest tronson cu două utilaje multifuncţionale, mai arată sursa citată.

„Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (zăpadă), începând de astăzi, 02 octombrie, ora 09.00, circulaţia rutieră va fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri - 59+800 metri, între localităţile Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea)”, precizează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Avertizare de ploi și ninsori la munte

În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov în general la

altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70...80 km/h) și se va depune strat

consistent de zăpadă de 30...50 cm, potrivit unei noi avertizări ANM.

Reluarea traficului va fi posibilă în funcţie de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice. Circulaţia pe acelaşi tronson a fost oprită până miercuri dimineaţă, din cauza viscolului şi a poleiului.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis joi o atenționare Cod roșu de ploi abundente în județele Dolj și Olt și mai multe atenționări Cod galben și portocaliu de vreme rea, valabile în mai multe județe.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













