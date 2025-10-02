Circulația pe Transalpina, închisă din nou din cauza ninsorilor abundente. Drumarii intervin cu utilaje

Stiri actuale
02-10-2025 | 10:31
zapada transalpina
Facebook

Circulația pe Transalpina este suspendată începând de joi, pentru a doua oară în această săptămână, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

autor
Aura Trif

Drumarii acţionează pe acest tronson cu două utilaje multifuncţionale, mai arată sursa citată.

Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (zăpadă), începând de astăzi, 02 octombrie, ora 09.00, circulaţia rutieră va fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri - 59+800 metri, între localităţile Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea)”, precizează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Avertizare de ploi și ninsori la munte

În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov în general la
altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70...80 km/h) și se va depune strat
consistent de zăpadă de 30...50 cm, potrivit unei noi avertizări ANM.

Reluarea traficului va fi posibilă în funcţie de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice. Circulaţia pe acelaşi tronson a fost oprită până miercuri dimineaţă, din cauza viscolului şi a poleiului.

Citește și
zapada balea și transfagarasan
Iarnă în septembrie. Cât de mare este stratul de zăpadă la Bâlea Lac. Drumarii intervin pe Transfăgărășan | FOTO

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis joi o atenționare Cod roșu de ploi abundente în județele Dolj și Olt și mai multe atenționări Cod galben și portocaliu de vreme rea, valabile în mai multe județe.

OpenAI a lansat o rețea socială care concurează TikTok și Instagram. Ce conținut poți posta pe „Sora”

Sursa: News.ro

Etichete: munte, ninsoare, cod portocaliu, gorj, Transalpina, viscol, zapada,

Dată publicare: 02-10-2025 10:02

Articol recomandat de sport.ro
Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”
Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”
Citește și...
Iarnă în Făgăraș la final de septembrie. ANM anunță ninsori abundente și viscol. Zăpada de la Bâlea Lac crește rapid
Stiri actuale
Iarnă în Făgăraș la final de septembrie. ANM anunță ninsori abundente și viscol. Zăpada de la Bâlea Lac crește rapid

Cod portocaliu de ninsori la munte. Stratul de zăpadă la Bâlea Lac, aflat la peste 2.000 m altitudine în Munții Făgăraș, este de șapte centimetri și poate ajunge până la 30-40 cm, anunță miercuri ANM.

Iarnă în septembrie. Cât de mare este stratul de zăpadă la Bâlea Lac. Drumarii intervin pe Transfăgărășan | FOTO
Stiri actuale
Iarnă în septembrie. Cât de mare este stratul de zăpadă la Bâlea Lac. Drumarii intervin pe Transfăgărășan | FOTO

Drumarii acționează în continuare pe Transfăgărășan pentru deszăpezire. Stratul de zăpadă la Bâlea Lac măsoară între 4 și 5 cm, iar pe versanți a atins chiar 10 cm.

Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO & FOTO
Stiri actuale
Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO & FOTO

Primii fulgi zăpadă din această toamnă au picat la Bâlea Lac. Echipajele de deszăpezire din Brașov vor interveni în cursul zilei de luni pentru a curăța șoselele.

Recomandări
Primele tranșe din programul de apărare SAFE ajung la începutul anului viitor. România are alocată a doua cea mai mare sumă
Stiri externe
Primele tranșe din programul de apărare SAFE ajung la începutul anului viitor. România are alocată a doua cea mai mare sumă

Primii bani europeni pentru proiecte de apărare vor ajunge la statele membre în prima parte a anului viitor, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după Consiliul informal de la Copenhaga.

Guvernul federal al SUA, fără finanțare de peste 24 de ore. Mii de angajați au fost trimiși în concediu fără plată
Stiri externe
Guvernul federal al SUA, fără finanțare de peste 24 de ore. Mii de angajați au fost trimiși în concediu fără plată

Situație critică peste ocean, la peste 24 de ore după ce guvernul federal a rămas fără finanțare. Administrația este parțial paralizată din cauza unei neînțelegeri profunde între republicani și democrați, cu privire la legea bugetului.

Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28