Generează rezumat cu AI

Temperaturile minime vor coborî, în general, până la -18 grade, iar în unele regiuni vântul va viscoli zăpada deja depusă și va reduce vizibilitatea.

Atenționarea de vreme deosebit de rece vizează Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală. Gerul se va instala local în noaptea de duminică spre luni, iar în nopțile următoare va fi resimțit pe arii extinse. Temperaturile minime se vor situa, în general, între -18 și -10 grade.

În sudul, estul și local în centrul țării, temperaturile vor rămâne negative și pe parcursul zilei. Maximele vor fi cuprinse între -7 și 1 grad.

ANM

Vânt puternic în sud-estul țării

Până duminică, la ora 20, este în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. Rafalele vor atinge 50-70 km/h, vor viscoli zăpada deja depusă și vor determina scăderea vizibilității.

ANM

O altă atenționare cod galben vizează litoralul, unde vântul va avea rafale de 50-70 km/h până luni, 1 decembrie, la ora 10. Intensificări ale vântului vor fi și în celelalte regiuni sud-estice, în noaptea de duminică spre luni, când rafalele vor atinge, în general, 40-45 km/h.

ANM

Ger și în București

Vremea va fi deosebit de rece și în Capitală, până marți dimineață. Duminică, cerul va avea înnorări, apoi va deveni variabil, iar vântul va sufla cu viteze de 50-60 km/h, amplificând senzația de frig. Temperatura maximă va fi de -2...-1 grad, iar minima va coborî până la -8...-5 grade.

Luni, vremea se va menține deosebit de rece. Maxima va fi de -2...-1 grad, iar minima de -9...-6 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul zilei, când rafalele vor ajunge la 40-45 km/h.

Marți, temperaturile vor rămâne scăzute. Maxima va fi de -1...1 grad, iar minima se va situa între -10 și -7 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Pentru municipiul București sunt în vigoare două atenționări cod galben: una pentru intensificări ale vântului, valabilă duminică, între orele 10 și 20, și alta pentru vreme deosebit de rece și nopți geroase, valabilă până marți, 2 decembrie, la ora 10.