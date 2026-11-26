VIDEO: Zăpadă în Călimănești. Șoferii, sfătuiți să se asigure că autovehiculele sunt echipate de iarnă
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a anunțat, joi, 26 noiembrie, că ninge în mai multe zone din administrarea sa, iar echipele de drumari acționează în teren cu utilajele de deszăpezire pentru menținerea circulației rutiere.
Sursa: StirilePROTV
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Conform sursei citate, se intervine cu lame pentru îndepărtarea zăpezii de pe partea carosabilă și cu material antiderapant pe DN 7, zona localității Călimănești, dar și pe DN7A, Mălaia, în nordul județului Vâlcea.
„Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul de iarnă”, se arată în mesajul DRDP Craiova.
Zăpadă în Călimănești. Șoferii, sfătuiți să se asigure că autovehiculele sunt echipate de iarnă
Pe de altă parte, sectorul de drum DN 67C – Transalpina s-a redeschis între Obârșia Lotrului și Curpăt, unde se lucrează și joi, 26 noiembrie, pentru menținerea părții carosabile în condiții de circulație.
Sectorul de drum de aproximativ 18 km a fost închis luni, 23 noiembrie, din cauza zăpezii și a viscolului.
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