VIDEO. Cum arată acum clădirile ARSVOM, încă devastate, la patru luni de la explozia dronei din Portul Constanța

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La patru luni de la explozia dronei ucrainene în Portul Constanța, clădirile Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) au rămas devastate, iar angajații se tem acum de venirea iernii.

autor
Cristian Matei,  Paul Angelescu

În 5 iunie, o dronă ucraineană, Sargan 3000, capabilă să transporte până la 500 de kilograme de explozibil, s-a autodetonat în Portul Constanța.

Aparatul făcea parte dintr-un grup de patru drone al armatei ucrainene, care pierduse controlul asupra lor cu o zi înainte, în apropiere de Sevastopol, la 250 de kilometri de țărmul românesc. Deflagrația a spulberat o parte din dana Agenției Române pentru Salvarea Vieților pe Mare – ARSVOM.

Au trecut patru luni de atunci, dar la sediul din Portul Constanța al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), lucrurile nu s-au schimbat deloc în bine. Instituția responsabilă cu intervențiile pentru salvarea vieților pe mare, inclusiv în cazul altor incidente cu drone, funcționează în continuare în clădiri grav avariate.

Angajații se tem de venirea iernii

Un angajat al agenției a povestit într-un reportaj al emisiunii ”România, te iubesc!”, realizat de Paul Angelescu, în ce condiții își desfășoară activitatea și ce se va întâmpla atunci când vremea se va răci: „Nu stiu cum vom funcționa la iarnă. La scafandri, o să vedeți, avem numai plastic în geam. Bine, toată clădirea. Știți cum este iarna aici? Vântul mă împinge de la spate, este groaznic, vă jur.”

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Geamurile sparte de suflul exploziei nu au fost înlocuite până acum cu unele definitive. În interior, angajații și-au mutat birourile departe de zonele unde bucăți din tavan riscă să cadă.

Camera de odihnă a scafandrilor, într-o stare precară

Paul Angelescu a vizitat și camera în care scafandrii care asigură permanența pe timpul nopții se odihnesc între intervenții. Întrebat ce vor face atunci când temperaturile vor scădea, un angajat a răspuns: „Asta ne întrebam și noi, cum o să putem sta aici?”

Pereții încăperii sunt crăpați, iar bucăți din tavan au început deja să cadă. Geamurile au fost înlocuite doar provizoriu, cu panouri subțiri de plastic, care riscă să se desprindă la prima furtună.

Magazii distruse, echipamente esențiale afectate

Explozia a distrus trei dintre magaziile agenției, împreună cu bunurile și echipamentele depozitate în interior.

Printre acestea se numără echipamente esențiale pentru intervențiile scafandrilor, dar și pentru operațiunile de depoluare pe mare.

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Directorul ARSVOM: „Nu avem o dată precisă”

Directorul agenției, Iulian Crețu, a explicat că instituția nu a primit până acum niciun buget nici măcar pentru punerea în siguranță a clădirilor afectate de explozie.

Întrebat de jurnalistul Pro TV când ar putea începe lucrările, acesta a declarat: „Nu avem o dată precisă, nu avem un orizent. Nu putem să intrăm în acea evaluare decât dacă ne apucam să demolăm tot ce e sus. Pentru că toate atârnă în acele hale, ne punem în pericol oamenii și nu vreau să se întâmple un accident.”

Promisiunea președintelui României a rămas doar ... o promisiune

La o zi după producerea exploziei, pe 6 iunie, președintele Nicușor Dan a declarat că instituția va primi fonduri pentru reparații: „Sunt convins că se va întâmpla relativ repede.”

Au trecut de atunci 4 luni, iar angajații ARSVOM continuă să lucreze în clădiri cu pereți crăpați, tavane care se surpă și geamuri improvizate din plastic, în timp ce iarna se apropie.

Reportajul integral poate fi urmărit duminică, 27 septembrie, la Pro TV, în următoarea ediție a emisiunii ”România, te iubesc!”.

Atacurile asupra navelor schimbă traficul din Marea Neagră. Portul Constanța preia tot mai mult marfa destinată Ucrainei

Sursa: StirilePROTV

Etichete: drona, portul constanta, arsvom,

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