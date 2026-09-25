VIDEO. Cum arată acum clădirile ARSVOM, încă devastate, la patru luni de la explozia dronei din Portul Constanța

În 5 iunie, o dronă ucraineană, Sargan 3000, capabilă să transporte până la 500 de kilograme de explozibil, s-a autodetonat în Portul Constanța.

Aparatul făcea parte dintr-un grup de patru drone al armatei ucrainene, care pierduse controlul asupra lor cu o zi înainte, în apropiere de Sevastopol, la 250 de kilometri de țărmul românesc. Deflagrația a spulberat o parte din dana Agenției Române pentru Salvarea Vieților pe Mare – ARSVOM.

Au trecut patru luni de atunci, dar la sediul din Portul Constanța al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), lucrurile nu s-au schimbat deloc în bine. Instituția responsabilă cu intervențiile pentru salvarea vieților pe mare, inclusiv în cazul altor incidente cu drone, funcționează în continuare în clădiri grav avariate.

Angajații se tem de venirea iernii

Un angajat al agenției a povestit într-un reportaj al emisiunii ”România, te iubesc!”, realizat de Paul Angelescu, în ce condiții își desfășoară activitatea și ce se va întâmpla atunci când vremea se va răci: „Nu stiu cum vom funcționa la iarnă. La scafandri, o să vedeți, avem numai plastic în geam. Bine, toată clădirea. Știți cum este iarna aici? Vântul mă împinge de la spate, este groaznic, vă jur.”

Geamurile sparte de suflul exploziei nu au fost înlocuite până acum cu unele definitive. În interior, angajații și-au mutat birourile departe de zonele unde bucăți din tavan riscă să cadă.

Camera de odihnă a scafandrilor, într-o stare precară

Paul Angelescu a vizitat și camera în care scafandrii care asigură permanența pe timpul nopții se odihnesc între intervenții. Întrebat ce vor face atunci când temperaturile vor scădea, un angajat a răspuns: „Asta ne întrebam și noi, cum o să putem sta aici?”

Pereții încăperii sunt crăpați, iar bucăți din tavan au început deja să cadă. Geamurile au fost înlocuite doar provizoriu, cu panouri subțiri de plastic, care riscă să se desprindă la prima furtună.

Magazii distruse, echipamente esențiale afectate

Explozia a distrus trei dintre magaziile agenției, împreună cu bunurile și echipamentele depozitate în interior.

Printre acestea se numără echipamente esențiale pentru intervențiile scafandrilor, dar și pentru operațiunile de depoluare pe mare.