Raed Arafat, șeful DSU, a declarat în urma incidentului că este posibil să fie și alte drone, iar un elicopter SMURD a fost ridicat pentru a verifica zona.

El a precizat că în jurul orei 6:00 a fost o sesizare a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, iar în acel moment autorităţile au limitat accesul în zona respectivă.

De asemenea, şeful DSU a mai precizat că atunci când autorităţile şi-au dat seama că drona poate exploda, a fost evacuată zona respectivă.

Arafat a precizat că nu sunt informaţii despre victime, dar situaţia este în dinamică.

Reacția MApN

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că drona maritimă care a fost descoperită în acestă dimineaţă, 5 iunie, în Portul Civil Constanţa, în apropiere de sediul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime.

„Zona era deja securizată şi izolată de forţe ale Serviciului Român de Informaţii, Gărzii de Coastă şi Ministerului Apărării Naţionale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare şi de punere în siguranţă. Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României şi nu a fost implicat în exerciţiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre”, au transmis reprezentanţii MApN.

Drona a explodat in Dana 78, fără a fi înregistrate victime. Explozia a fost una necontrolată.