Unii directori de companii municipale pierd averi, alții își păstrează salariile, după plafonarea primarului Bujduveanu

Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu (PNL), a anunțat plafonarea salariilor directorilor din companiile municipale. Numai că, în realitate, măsura nu se aplică peste tot.

Unii directori pierd sume uriașe din veniturile astronomice pe care le-au avut până acum. Alții, însă, rămân cu lefuri mult peste plafon. În plus, mai sunt câțiva care încearcă să ascundă situația, evitând să-și facă publice salariile.

Am documentat situația în detaliu, la fiecare companie municipală. Iată cum stau lucrurile.

Stelian Bujduveanu a anunțat încă de la finalul lunii iunie că vrea să vrea plafonarea indemnizației directorilor din companiile municipale la nivelul celei pe care o încasează viceprimarii Capitalei, fără sporul pentru coordonare de proiecte cu fonduri europene. Adică 12.714 lei net/lună.

Pe 25 iunie, Consiliul General a adoptat, la propunerea lui Stelian Bujduveanu, HCGMB 185/2025, care stabilește această plafonare.

