Primăria Generală a anulat avizul protestului anti-migranți. Bujduveanu: „Bucureştiul nu va deveni scena radicalismului"

01-09-2025 | 20:17
Primarul general interimar Stelian Bujduveanu anunţă, luni, că avizul pentru protestul anti-migrație a fost anulat. Manifestația a fost anunțată după prezentare strategiei de incluziune a migranţilor, document care a fost retras.

Adrian Popovici

„Primarul General al Municipiului Bucureşti a convocat de urgenţă Comisia de ordine publică, iar avizul pentru protestul planificat pe 2 septembrie de către Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul SOS România a fost anulat”, a transmis Primăria Bucureşti.

Potrivit documentului citat, avizul pentru protestul anti-migrație a fost restras după ce organizatorii „au promovat în spaţiul public mesaje explicit anti-imigranţi, care incită la ură şi discriminare”.

„Iniţial, documentaţia depusă de organizatori indica o temă legată de dezbaterea asupra Strategiei de incluziune a migranţilor - document care, reamintim, a fost deja retras din consultare publică. Ulterior, organizatorii au promovat în spaţiul public mesaje explicit anti-imigranţi, care incită la ură şi discriminare. Analiza comisiei a arătat că manifestarea ar încălca legislaţia în vigoare – O.U.G. nr. 31/2002 şi Legea 60/1991 – interzicându-se expres adunările prin care se propagă idei extremiste, fasciste, rasiste sau care instigă la ură şi violenţă”, se mai arată în comunicatul Primăriei Bucureşti.

Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a transmis că Bucureştiul „nu va deveni scena radicalismului”.

„Nu voi permite ca Bucureştiul să fie folosit ca scenă pentru ură şi dezbinare. Dreptul la protest este garantat şi va fi respectat de fiecare dată, dar nimeni nu are voie să calce în picioare legea şi să otrăvească societatea cu mesaje extremiste. Capitala este un oraş european, deschis şi solidar - iar asta trebuie apărat cu fermitate”, a declarat Bujduveanu.

SOS România susține că nu participă la organizarea protestului

Primăria Capitalei a anunțat, duminică, faptul că a autorizat o manifestaţie pentru marţi, 2 septembrie, organizată de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România.

Luni, Partidul SOS România a transmis un comunicat de presă în care afirmă că „nu a împuternicit organizarea unui protest de acest gen, iar folosirea numelui Partidului fără împuternicirea președintelui reprezintă fals și uz de fals”.

Asocierea dintre Partidul S.O.S. România și ideea de ură rasială este pe deplin artificială, făcută la comanda serviciilor secrete care urmăresc declanșarea unor provocări violente prin care să prezinte România ca un stat xenofob, discriminatoriu și care să justifice o intervenție străină.

Deputatul S.O.S. România Tudor Ionescu nu este implicat în organizarea protestului și nu are nicio contribuție în promovarea acestei acțiuni.

Vom demara acțiuni în instanță împotriva celor care au falsificat
cererea în numele Partidului și a oficinelor de presă care promovează toxica asociere dintre S.O.S. România și concepte xenofobe menite să prezinte o falsă imagine a Partidului”, a mai transmis formațiunea.

