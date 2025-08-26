Noi lucrări la sistemul de termoficare. Primăria Capitalei anunță încă două șantiere

26-08-2025 | 13:21
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, marţi, deschiderea a două noi şantiere pentru modernizarea a 4,1 km conducte magistrale de termoficare.

Sabrina Saghin

Lucrările sunt finanţate în proporţie de 85% cu fonduri nerambursabile de la Ministerul Dezvoltării, sunt executate de SC Energomontaj SA şi au un termen de finalizare de 12 luni, a scris edilul general, pe Facebook.

Este vorba despre:

- Magistrala 1 Sud, cu o lungime de 2 km, care alimentează cu agent termic locuinţe de pe Bd. Basarabia, Bd. Chişinău, Bd. 1 Decembrie;

- Magistrala III SUD, cu o lungime de 2,1 km, care alimentează cu agent termic locuinţe de pe Str. Matei Basarab, Calea Călăraşi, Bd. Decebal.

avarie
Avarie uriașă la rețeaua de termoficare: peste 5.000 de blocuri din Capitală fără apă caldă

„În prezent, în Bucureşti, se lucrează pentru modernizarea sistemului de termoficare şi înlocuirea conductelor vechi de 40-50 de ani în 30 de mari şantiere", a precizat Bujduveanu.

Sursa: Agerpres

bucuresti, apa calda, caldura, termoficare

Dată publicare: 26-08-2025 13:12

Jumătate dintre blocurile din București nu au încă apă caldă, deși Termoenergetica a anunțat că a remediat avaria
Stiri actuale
Jumătate dintre blocurile din București nu au încă apă caldă, deși Termoenergetica a anunțat că a remediat avaria

Jumătate dintre blocurile din Capitală - racordate la sistemul centralizat de termoficare - nu au nici acum apă caldă. Asta deși Termoenergetica, societatea care furnizează agentul termic, a anunțat că a remediat avaria la conducta veche de 40 de ani.

Avarie uriașă la rețeaua de termoficare: peste 5.000 de blocuri din Capitală fără apă caldă
Stiri actuale
Avarie uriașă la rețeaua de termoficare: peste 5.000 de blocuri din Capitală fără apă caldă

Mai bine de jumătate din blocurile din Capitală racordate la sistemul de termoficare au rămas fără apă caldă. De vină este o avarie majoră la o conductă veche de aproape 40 de ani.

Peste 4.000 de blocuri din București au rămas fără apă caldă. Precizările directorului Termoenergetica
Stiri actuale
Peste 4.000 de blocuri din București au rămas fără apă caldă. Precizările directorului Termoenergetica

Mii de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, nu au apă caldă din cauza avariei majore produse duminică pe o conductă magistrală, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii.

Primul discurs al lui Nicușor Dan în fața diplomaților: „România nu are o strategie adevărată pentru românii din diaspora”
Stiri Politice
Primul discurs al lui Nicușor Dan în fața diplomaților: „România nu are o strategie adevărată pentru românii din diaspora”

Președintele Nicușor Dan i-a primit, marți, la Palatul Cotroceni, pe șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și pe directorii institutelor culturale românești acreditați în străinătate, în contextul Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Fake news: Nu, vicepreședintele SUA JD Vance nu a spus că
Stiri actuale
Fake news: Nu, vicepreședintele SUA JD Vance nu a spus că "România este o colonie franceză”

O postare pe rețelele sociale publicată de europarlamentara ”de extremă dreapta” Diana Șoșoacă sugerează că vicepreședintele SUA, JD Vance, ar fi îndemnat românii să „se elibereze de dominația franceză printr-o revoluție”, anunță Euronews.

Singurul oraș din România în topul celor mai bune centre universitare din lume. Bucureștiul și Timișoara nu mai sunt pe listă
Stiri Educatie
Singurul oraș din România în topul celor mai bune centre universitare din lume. Bucureștiul și Timișoara nu mai sunt pe listă

România mai are un singur oraș recomandat în topul celor mai bune centre universitare pentru tinerii din întreaga lume.

