Stelian Bujduveanu spune că problemele cu apa caldă în zonele afectate de avarie ar trebui să fie rezolvate joi

21-08-2025 | 11:41
Stelian Bujduveanu
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că problema apei calde în zonele afectate de avarie zilele trecute ar trebui să se rezolve joi.

Mihaela Ivăncică

Bujduveanu a fost întrebat care este stadiul reluării furnizării apei calde, după ce duminică seara a avut loc o avarie la o conductă magistrală în zona Mihai Bravu.

"S-a repornit CET Progresu, ştiţi avaria care a avut loc în Sectorul 3 pe Mihai Bravu, a fost o avarie foarte mare pe o conductă de 1 metru diametru, una dintre cele mai mari conducte pe care le avem la nivel de reţea principală. Cei de la ELCEN au repornit instalaţia, vorbim de CET Progresu, şi au început să încarce în sistem. Încarcă destul de încet, am vorbit cu ei azi dimineaţă, încarcă destul de încet pentru că le este frică să nu plesnească în altă parte şi atunci încărcarea cu apă a sistemului, fiind o reţea foarte mare, trebuie să fie făcută mai lent decât ne aşteptam. Promisiunea era de o zi să fie apă deja la parametri mari în tot Bucureştiul, dar astăzi, la nivelul încărcării, ar trebui să fie rezolvată problema", a afirmat Bujduveanu în Parcul Herăstrău.

Jumătate dintre blocurile din București nu au încă apă caldă

Jumătate dintre blocurile din Capitală - racordate la sistemul centralizat de termoficare - nu au nici acum apă caldă. Asta deși Termoenergetica, societatea care furnizează agentul termic, a anunțat că a remediat avaria la conducta veche de 40 de ani.

Termoenergetica a anunțat miercuri că lucrările au fost finalizate. Însă, în continuare, un bloc din două, dintre cele racordate la sistemul centralizat de termoficare, nu are apă caldă. Asta pentru ca reumplerea retelei poate dura pana la 12 ore.

Termoenergetica
Termoenergetica: Avaria la conducta veche de 40 de ani a fost remediată. Reumplerea rețelei poate dura până la 12 ore

În urma cu patru zile, s-a produs o avarie majora la o conducta veche de aproape 40 de ani. Din cauza, pierderilor mari de apă caldă unul dintre CET-uri a fost oprit de urgență. În total, peste 5.100 de blocuri au fost afectate, adică aproape 60% din imobilele, care primesc apă caldă prin sistemul de termoficare.

Inițial, estimările au arătat că avaria s-ar putea remedia în cursul aceleiași nopți când s-a și produs defecțiunea. Acum, noul termen este vineri, la ora 23:30. În prezent, rețeaua primară este încărcată etapizat, pentru că autoritățile încearcă să evite o nouă fisurare sau spărtură.

