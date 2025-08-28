Stelian Bujduveanu anunţă măsuri pentru fluidizarea traficului din Bucureşti, odată cu începerea şcolii

Stiri actuale
28-08-2025 | 16:34
Masini Bucuresti
Shutterstock

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat măsuri pentru fluidizarea traficului, odată cu începerea şcolii.

autor
Mihaela Ivăncică

”Pregătiri pentru începutul anului şcolar. Vreau ca odată cu începerea şcolii traficul din Bucureşti să fie cât mai bine organizat. De aceea, am avut o întâlnire de lucru cu Prefectura Bucureşti, Brigada Rutieră, Poliţia Română, Poliţia Locală şi poliţiile locale de sector pentru a stabili măsurile necesare astfel încât traficul din Bucureşti să fie cât mai fluent odată cu începerea şcolii”, spune primarul interimar al Capitalei, într-o postare pe Facebook.

Stelian Bujduveanu spune că toate echipajele Poliţiei Locale şi ale poliţiilor de sector vor fi mobilizate pentru a monitoriza intersecţiile şi zonele din jurul şcolilor iar în zonele unde se desfăşoară lucrări, parcările vor fi desfiinţate temporar şi benzile de circulaţie eliberate pentru a asigura fluenţa traficului.

Lucrările vor fi urgentate şi, acolo unde este posibil, închise înainte de începerea anului şcolar iar pe inelul central, pentru fluidizarea traficului, vor fi create benzi cu viraj obligatoriu la stânga sau la dreapta, în intersecţiile aglomerate.

Citește și
Stelian Bujduveanu
Stelian Bujduveanu spune că problemele cu apa caldă în zonele afectate de avarie ar trebui să fie rezolvate joi

”Vom stabili şi monitoriza permanent zonele şi intersecţiile unde se formează blocaje, astfel încât echipele să poată interveni rapid. Scopul acestor măsuri este să sprijinim părinţii, elevii şi toţi bucureştenii care se confruntă cu traficul intens specific primelor zile de şcoală”, precizează Stelian Bujduveanu.

Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, trafic, stelian bujduveanu,

Dată publicare: 28-08-2025 16:34

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Noi lucrări la sistemul de termoficare. Primăria Capitalei anunță încă două șantiere
Stiri actuale
Noi lucrări la sistemul de termoficare. Primăria Capitalei anunță încă două șantiere

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, marţi, deschiderea a două noi şantiere pentru modernizarea a 4,1 km conducte magistrale de termoficare.

Stelian Bujduveanu spune că problemele cu apa caldă în zonele afectate de avarie ar trebui să fie rezolvate joi
Stiri actuale
Stelian Bujduveanu spune că problemele cu apa caldă în zonele afectate de avarie ar trebui să fie rezolvate joi

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că problema apei calde în zonele afectate de avaria de zilele trecute ar trebui să se rezolve, în cursul zilei de joi.

Primarul general interimar al Capitalei: Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare
Stiri actuale
Primarul general interimar al Capitalei: Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare

Primarul general interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă că va fi dat în exploatare un nou tronson de 500 m cde onductă magistrală de termoficare, parte din Magistrala II SUD. 

Primarul interimar al Capitalei: Bucureştiul are pentru prima dată o strategie dedicată pistelor pentru biciclete
Stiri actuale
Primarul interimar al Capitalei: Bucureştiul are pentru prima dată o strategie dedicată pistelor pentru biciclete

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că Bucureştiul are pentru prima dată o strategie dedicată pistelor pentru biciclete după ce Consiliul General a aprobat Masterplanul Velo. 

Primăria Capitalei anunță că vor fi înlocuiți aproape 13 km de conducte de termoficare. Zonele vizate de lucrări
Stiri actuale
Primăria Capitalei anunță că vor fi înlocuiți aproape 13 km de conducte de termoficare. Zonele vizate de lucrări

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că Primăria Generală include în programul de modernizare a sistemului de termoficare cu finanţare nerambursabilă încă 12,95 kilometri de conducte magistrale.

Recomandări
Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența
Stiri Politice
Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni în vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

E oficial. Ce scumpiri îi așteaptă pe șoferi în câteva zile. Guvernul Bolojan a aprobat ordonanța de urgență
Stiri Economice
E oficial. Ce scumpiri îi așteaptă pe șoferi în câteva zile. Guvernul Bolojan a aprobat ordonanța de urgență

Rovinieta și taxele de pod vor crește în scurt timp, după cum a decis guvernul Bolojan printr-o ordonanță de urgență. Scumpirile intră în vigoare la 10 zile de la publicarea lor în Monitorul Oficial. Amenzile vor crește și ele.

Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei
Stiri externe
Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei

Clădirea care adăposteşte Delegaţia UE de la Kiev a fost avariată "în mod deliberat" în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopţii de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 28 August 2025

49:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59