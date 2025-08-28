Stelian Bujduveanu anunţă măsuri pentru fluidizarea traficului din Bucureşti, odată cu începerea şcolii

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat măsuri pentru fluidizarea traficului, odată cu începerea şcolii.

”Pregătiri pentru începutul anului şcolar. Vreau ca odată cu începerea şcolii traficul din Bucureşti să fie cât mai bine organizat. De aceea, am avut o întâlnire de lucru cu Prefectura Bucureşti, Brigada Rutieră, Poliţia Română, Poliţia Locală şi poliţiile locale de sector pentru a stabili măsurile necesare astfel încât traficul din Bucureşti să fie cât mai fluent odată cu începerea şcolii”, spune primarul interimar al Capitalei, într-o postare pe Facebook.

Stelian Bujduveanu spune că toate echipajele Poliţiei Locale şi ale poliţiilor de sector vor fi mobilizate pentru a monitoriza intersecţiile şi zonele din jurul şcolilor iar în zonele unde se desfăşoară lucrări, parcările vor fi desfiinţate temporar şi benzile de circulaţie eliberate pentru a asigura fluenţa traficului.

Lucrările vor fi urgentate şi, acolo unde este posibil, închise înainte de începerea anului şcolar iar pe inelul central, pentru fluidizarea traficului, vor fi create benzi cu viraj obligatoriu la stânga sau la dreapta, în intersecţiile aglomerate.

”Vom stabili şi monitoriza permanent zonele şi intersecţiile unde se formează blocaje, astfel încât echipele să poată interveni rapid. Scopul acestor măsuri este să sprijinim părinţii, elevii şi toţi bucureştenii care se confruntă cu traficul intens specific primelor zile de şcoală”, precizează Stelian Bujduveanu.

