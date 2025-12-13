Unde a fost găsită o femeie din Neamț dispărută de 17 ani. Revedere emoționantă cu fiica ei, înainte de sărbători

13-12-2025 | 10:55
Dată dispărută în urmă cu aproape două decenii, o femeie din Piatra-Neamț a fost identificată zilele trecute de polițiștii de frontieră din Timișoara, după ce revenirea sa în țară a declanșat o alertă în sistemele Poliției.

autor
Mihai Niculescu

Povestea are un final emoționant, chiar înainte de Crăciun.

O femeie din județul Neamț, dispărută de 17 ani și căutată neîncetat de familie, a fost găsită de polițiștii de frontieră din Timișoara, după alertele date de oamenii legii din Neamț.

„O poveste cutremurătoare, dar cu final fericit, a prins contur în preajma sărbătorilor de iarnă. O femeie din Piatra-Neamţ, dată dispărută în urmă cu 17 ani, a fost identificată zilele trecute de poliţiştii de frontieră din Timişoara, în urma unei lungi şi meticuloase activităţi de căutare desfăşurate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Neamţ”, au transmis sâmbătă reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, citați de news.ro.

Potrivit autorităților, femeia dispăruse în anul 2009, într-o perioadă în care fiica ei avea doar 14 ani. De atunci, cazul a rămas deschis, iar polițiștii au efectuat verificări atât pe teritoriul României, cât și în mai multe state din Uniunea Europeană, în încercarea de a-i da de urmă.

Era stabilită în Italia

Descoperirea a avut loc pe 9 decembrie, când femeia a intrat pentru prima dată în România după mulți ani petrecuți în Italia, unde se stabilise după plecarea din localitatea de domiciliu. La momentul revenirii în țară, datele sale au apărut în aplicațiile Poliției ca persoană dispărută, ceea ce a dus la identificarea sa.

„Revederea dintre mamă şi fiică, la mai bine de un deceniu şi jumătate distanţă, rămâne una dintre cele mai emoţionante poveşti ale acestui sfârşit de an – o adevărată minune de Crăciun, posibilă datorită muncii neîntrerupte a poliţiştilor şi speranţei care nu a fost pierdută nicio clipă”, au mai transmis reprezentanții Poliției.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 13-12-2025 10:50

